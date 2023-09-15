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沒綁好柴犬一次咬傷2路人 女飼主過失傷害罪起訴

吳姓女子未綁好飼養的柴犬「阿發」，咬傷路過的李姓、蔡姓路人。基隆地檢署認定，吳女對「阿發」未善盡管理責任，沒用繩繫住「阿發」，或用柵欄避免「阿發」衝出馬路，咬傷路人，依過失傷害罪嫌起訴吳女。（記者林嘉東攝）　

吳姓女子未綁好飼養的柴犬「阿發」，咬傷路過的李姓、蔡姓路人。基隆地檢署認定，吳女對「阿發」未善盡管理責任，沒用繩繫住「阿發」，或用柵欄避免「阿發」衝出馬路，咬傷路人，依過失傷害罪嫌起訴吳女。（記者林嘉東攝）　

2023/09/15 14:36

〔記者林嘉東／基隆報導〕吳姓女子未綁好飼養的柴犬「阿發」，任由牠趴趴走，咬傷路過的李姓、蔡姓路人。基隆地檢署認定，吳女對「阿發」未善盡管理責任，沒用繩繫住「阿發」，或用柵欄避免「阿發」衝出馬路，咬傷路人，依過失傷害罪嫌起訴吳女。

起訴書指出，吳女在新北市萬里區野柳經營漁具行，在店內飼養1隻柴犬「阿發」。

李姓、蔡姓路人今年3月間某日下午2時許，牽著1隻狗徒步走至魚具行外馬路時，先後遭從漁具行衝出馬路的「阿發」攻擊，2人的右腿、右膝與左腿、左膝分別被「阿發」咬傷，而受有擦、挫傷。

聽到「阿發」吠聲跑出漁具行查看的吳女，看到李、蔡2人傷勢後，堅稱不是「阿發」造成的，還稱「阿發」性情溫馴，不會咬人，應是阿發與李、蔡養的狗打架。

案經李、蔡報案後，警方調閱監視器畫面發現，「阿發」衝出漁具店後，有咬李、蔡2人，2人的傷勢也是被狗咬傷所致，因此認定兇手就是「阿發」。

檢方認定，吳女對飼養的「阿發」沒有善盡管理責任，沒有用沒用繩繫住「阿發」，或用柵欄避免「阿發」衝出馬路，放任狗咬傷人，須負過失傷害責任，因此將吳女依過失傷害罪嫌起訴。

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