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奧地利動物園犀牛突抓狂 夫妻檔飼育員女死男重傷

奧地利薩爾茲堡一動物園12日發生犀牛攻擊飼育員意外，造成1死1重傷。（美聯社）

奧地利薩爾茲堡一動物園12日發生犀牛攻擊飼育員意外，造成1死1重傷。（美聯社）

2023/09/13 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕奧地利薩爾茲堡（Salzburg）一處動物園12日發生動物傷人致死意外，一名33歲的女性飼育員當天清晨巡視期間遭到犀牛襲擊，胸部嚴重受傷而死；另一名34歲的男性飼育員試圖趕跑犀牛時也受到重傷。

綜合外媒報導，此事件發生在薩爾茲堡的海爾布倫動物園（Hellbrunn Zoo），園長格雷布納（Sabine Grebner）指出，這位33歲的女飼育員來自德國，專門從事犀牛飼養、經驗豐富，由於犀牛對於昆蟲叮咬相當敏感，女飼育員當天早上在幫犀牛塗抹驅蟲劑，一頭雌性犀牛耶蒂（Yeti）卻突然襲擊女飼育員，造成她胸部嚴重受傷。

另一位34歲的男飼育員是該女的丈夫，男飼育員當時正在餵養其他動物，在他試圖將犀牛趕走時也被襲擊，導致腿部骨折，男飼育員隨後被送往醫院治療。薩爾茲堡警方表示，女飼育員在事故現場傷重不治。

目前海爾布倫動物園共有4頭犀牛，總共3雌1雄，格雷布納表示，以前從未發生過類似事故，耶蒂體重1.8噸，自從2009年以來一直在動物園裡，耶蒂向來很合作，幾乎沒有吵鬧過。

談到死亡的女飼育員，格雷布納說，女飼育員在照顧動物時非常小心及體貼，而且判斷力非常好，發生攻擊事件的具體原因仍不明，但也許是犀牛受到某種刺激，園方對此深感遺憾。由於發生動物攻擊事件，海爾布倫動物園12、13日都將休園。

因發生犀牛攻擊飼育員意外，奧地利薩爾茲堡海爾布倫動物園休園兩天。（美聯社）

因發生犀牛攻擊飼育員意外，奧地利薩爾茲堡海爾布倫動物園休園兩天。（美聯社）

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