嚇阻潛在威脅！烏克蘭部隊在鄰近白俄羅斯邊境演習

烏克蘭部隊昨日於鄰近白俄羅斯邊境的羅夫諾州進行包括城市戰、突擊步槍、駕駛裝甲車及人質拯救等模擬訓練。（路透資料照）

2023/01/12 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕由於白俄羅斯與俄羅斯近來軍事動作頻繁，烏克蘭部隊昨（11）日於鄰近白俄羅斯邊境的羅夫諾州（Rivne Oblast）進行包括城市戰、突擊步槍、駕駛裝甲車及人質拯救等模擬訓練，應對潛在威脅。

綜合外媒報導，由於烏克蘭基輔部隊這幾個月來對於東部及南部的戰事，做出頑強抵抗，迫使俄羅斯另闢蹊徑，想透過重啟北部戰線來扭轉戰況。據報導，近幾個月戰場上接連受挫的俄軍，若從白俄羅斯發起突襲，將會讓戰況再度產生變數。

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烏克蘭方面擔心，俄羅斯會在其盟友白俄羅斯領土上集結軍隊，並且再度向烏克蘭西北部進攻，更擔心會如同去年2月入侵企圖直搗首都基輔。

據《路透》報導，烏軍在烏克蘭西北部3個秘密地點進行演習，充分展現其軍事實力，第104領土防禦旅上校沃洛舒克（Roman Voloschuk）表示：「面對俄軍，我們已做好萬全準備」。機槍手霍羅德紐克（Artur Horodniuk）也說：「他們會得到應有的懲罰，我們正等著他們」。

白俄羅斯境內幾個月來舉行了一系列軍事活動，像是白俄羅斯與俄羅斯部隊聯合演習。白俄羅斯國防部上個月13日又宣布「突襲戰備檢查」，迅速向烏克蘭邊境部署軍隊，又在烏克蘭邊境集結部隊、搭建浮橋等。儘管白俄羅斯政府宣布不會直接參戰，仍讓烏克蘭與多個西方國家警戒。

烏克蘭部隊昨日於鄰近白俄羅斯邊境的羅夫諾州進行包括城市戰、突擊步槍、駕駛裝甲車及人質拯救等模擬訓練。（路透資料照）

烏克蘭部隊昨日於鄰近白俄羅斯邊境的羅夫諾州進行包括城市戰、突擊步槍、駕駛裝甲車及人質拯救等模擬訓練。（路透資料照）

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