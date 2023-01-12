影片曝光！ 俄烏鹽城激烈交火 俄軍慘遭重機槍、砲擊剿滅

俄軍在蘇勒答爾鹽礦工廠附近激烈交戰，一隊俄羅斯士兵最終遭到烏軍砲擊而死傷慘重。（圖擷自推特）

2023/01/12 16:07

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭仍在持續中，目前烏克蘭東部鹽礦城蘇勒答爾（Soledar）展開激烈攻防戰，推特流傳一段俄軍在蘇勒答爾鹽礦工廠附近激烈交戰，一隊俄羅斯士兵最終遭到烏軍砲擊而死傷慘重的影片。

推特帳號「@wartranslated」在推特PO出一段影片，可以看到影片中烏軍無人機下方有一群俄羅斯軍隊正趴在斜坡上，接著烏克蘭士兵以重機槍射擊這些俄軍，許多俄軍躲在牆壁後，接著烏軍的砲擊支援接連擊中躲在掩體的俄軍，許多俄軍被砲擊命中身亡。

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「@wartranslated」在推文中表示，「1月初烏克蘭邊防部隊與機械化旅聯合部隊，在蘇勒答爾迎擊一群瓦格納傭兵。瓦格納傭兵遭到重機槍射擊後，最後被烏軍砲擊終結。」

Combined border guards and a mechanised brigade unit of the AFU greeting a group of Wagner mercenaries in Soledar in early January.



Wagnerites came under crossfire with large-caliber machine guns inflicting casualties on the them, finished with an artillery strike. pic.twitter.com/YzT0Mv71Rh — Dmitri （@wartranslated） January 11, 2023

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