影片曝光！ 俄烏鹽城激烈交火 俄軍慘遭重機槍、砲擊剿滅

2023/01/12 16:07

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭仍在持續中,目前烏克蘭東部鹽礦城蘇勒答爾(Soledar)展開激烈攻防戰,推特流傳一段俄軍在蘇勒答爾鹽礦工廠附近激烈交戰,一隊俄羅斯士兵最終遭到烏軍砲擊而死傷慘重的影片。

推特帳號「@wartranslated」在推特PO出一段影片,可以看到影片中烏軍無人機下方有一群俄羅斯軍隊正趴在斜坡上,接著烏克蘭士兵以重機槍射擊這些俄軍,許多俄軍躲在牆壁後,接著烏軍的砲擊支援接連擊中躲在掩體的俄軍,許多俄軍被砲擊命中身亡。

「@wartranslated」在推文中表示,「1月初烏克蘭邊防部隊與機械化旅聯合部隊,在蘇勒答爾迎擊一群瓦格納傭兵。瓦格納傭兵遭到重機槍射擊後,最後被烏軍砲擊終結。」

Combined border guards and a mechanised brigade unit of the AFU greeting a group of Wagner mercenaries in Soledar in early January.



Wagnerites came under crossfire with large-caliber machine guns inflicting casualties on the them, finished with an artillery strike. pic.twitter.com/YzT0Mv71Rh