影片曝光！ 巴赫姆特烏軍以反裝甲火箭 成功夜襲俄軍

烏克蘭武裝部隊在深夜中以反裝甲火箭攻擊俄軍，俄軍目標被擊中後當場起火。（圖擷自推特）

2023/01/12 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭仍在持續進行中，雙方目前在烏東地區持續激戰，推特流傳一段影片，烏克蘭武裝部隊在深夜中以反裝甲火箭攻擊俄軍，俄軍目標被擊中後當場起火。

推特帳號「@Azovsouth」在推特PO出一段影片，影片中可以看到烏克蘭武裝部隊將便攜式反裝甲火箭扛在肩膀上瞄準目標，發射後從夜視鏡可以看到被擊中的目標已經起火，「@Azovsouth」在推文中表示「巴赫姆特（Bakhmut）的100分防守。」

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目前俄烏雙方在烏克蘭東部鹽礦城蘇勒答爾（Soledar）激戰，蘇勒答爾市區已幾乎被夷為平地，到處佈滿彈坑有如月球表面，俄羅斯傭兵團體「瓦格納」11日宣稱已經控制蘇勒答爾，不過烏克蘭武裝部隊東部集團發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）駁斥俄方控制該城的說法並不是事實。

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