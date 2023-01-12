打仗愛用手機不怕死！ 俄媒：開發安卓APP測烏軍位置

俄軍在烏東頓內茨克馬卡耶夫卡（Makiivka）一處臨時兵營1日遭襲擊，俄方證實至少至少89人死亡，並怪罪動員兵打手機，洩漏藏身地釀禍。（路透、資料照；本報合成）

2023/01/12 16:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯位於烏東頓內茨克地區一間充當臨時兵營的校舍，1日遭到烏軍突襲，俄羅斯國防部坦承至少89死，還特別聲明要怪動員兵們違規打手機暴露位置。不過俄軍打仗似乎對智慧手機情有獨鍾，還特別開發出號稱可測定烏克蘭砲兵位置的APP！

俄羅斯軍事雜誌《祖國武庫》（Arsenal of the Motherland）報導，俄軍在「特別軍事行動區」發明了一種判定烏砲兵陣地的簡易方法，透過使用多部智慧手機測定烏軍射擊聲音的位置。

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報導指出，直接參加戰鬥行動的軍官為安卓（Android）作業系統的智慧手機開發出一款APP（應用程式），該APP可按照射擊來確定敵軍火砲聲音源的座標。4個配備智慧手機（平板電腦）的聲測儀，位於距離戰鬥接觸線3-6公里處，使用該APP可以自動和手動方式確定發現射擊聲音的時間。

據該雜誌稱，按照衛星導航系統的訊息或透過電話間的內部同步，可實現該系統的時間同步。收集到的數據被發送到一個含「聲音中心」程式的中央平板電腦上，該程式可計算目標的座標。

報導指出，這種方法不能提供確定敵方目標座標所需的精確性，主要用於向無人機小組傳送目標指示，讓無人機小組對敵方陣地進行進一步偵察。報導中未提及，該APP是否有推出iPhone版本。

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