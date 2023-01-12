民調：烏克蘭人最信任這3位外國領袖 習近平倒數第3原因曝光

烏克蘭最不信任的外國領導人前3名，依序為俄國總統普廷（中）、白俄羅斯總統盧卡申科（左），以及中國國家主席習近平（右）。（路透、法新任，本報合成）

2023/01/12 18:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭最新公布的民調結果顯示，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）所有外國領導人中最受烏克蘭人信任，美國總統拜登及歐盟執委會主席馮德萊恩分居2、3名；倒數前3名、烏克蘭人最不信賴的外國領袖，分別為俄國總統普廷、白俄總統盧卡申科以及中國國家主席習近平。

《自由歐洲電台／自由電台》（RFE/RL）報導，這項由基輔智庫《新歐洲中心》委託進行的民調，列出了烏克蘭對17位外國領袖的信任度，杜達以87％的支持率，連續第2年拔得籌，拜登以 79％的支持率位居第2，而馮德萊恩獲得了 73％ 的積極回應；4至6名為英國首相里蘇納克 （64.2％）、歐洲理事會主席米歇爾（51.3％）以及摩多瓦總統麥桑杜（50.4％）。

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烏克蘭人反應不太積極的其他領導人，包括第7名的德國總理蕭茲 （49.2％） 、第10名的法國總統馬克宏（43.9％）以及第11名的土耳其總統艾多根（42.3％）。

普廷（0.6％）與他的白俄「小弟」盧卡申科（3％）包辦倒數前2名，不讓人意外。倒數第3名的習近平信任度只有9％。對此， 烏克蘭智庫、外交政策委員會旗下的「烏克蘭稜鏡」（Ukrainian Prism）主任卡拉耶夫（Oleksandr Krayev）指出，「關於習近平，讓我們記住，烏克蘭人認為中國即使不是盟友，至少也是俄羅斯的經濟和政治夥伴。雖然中國的政治要復雜得多，但總體來說，中國不是我們的戰略夥伴。」

中國散布很多親俄的言論，中國似乎安心受制裁而不向俄羅斯提供武器，但中國宣傳中有親俄風向，因此習近平的評比如此低，反映了烏克蘭人對中國立場的不滿。

《新歐洲中心》心委託進行的最新調查，是在2022年12月16日到25日透過電話進行，多達1553名受訪者參與了這項研究。

烏克蘭人對外國領袖的信任度排名。（翻攝自推特@EuromaidanPress）

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