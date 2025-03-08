好大官威？施景中爆「某立委」把國健署和健保署長叫到辦公室「教訓」

台大醫師施景中。（資料照）

2025/03/08 14:19

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免烽火連天，目前有32名國民黨立委罷免案一階過關，另有12件民進黨立委罷免案待補件。台大婦產科醫師施景中在臉書爆料指出，某位通過第一階段罷免的立委，其助理帶小孩看病對醫院提供的服務內容不滿，立委竟透過特急件公文找來國民健康署署長、中央健保署署長，還有教學醫院的副院長，並在辦公室用嚴厲的口吻教訓當場所有人。

施景中在臉書PO文表示，一位大型教學醫院的主任親口向他說，有一位立委助理帶小孩來看病，對醫院提供的服務內容不滿，和看診醫生起了爭執，回去後告訴立委，立委大為光火，馬上用最急件公文，叫國民健康署署長、中央健保署署長，還有教學醫院的副院長在當天下班時間5點鐘準時到立委辦公室報到，立委開始時用嚴厲的口吻教訓當場所有人，講到後來才發現是自己的助理沒有弄清楚，把所有的官員教授叫來亂罵一通，後來只好為自己緩頰。

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施景中指出，該名教授朋友當時在現場，有繁重的臨床業務，有許多病人要救治，結果放下這些事情，只因為立委的官威，他本來對政治不熱衷，被叫去立委辦公室羞辱，後來發現，這位立委是他老家的選區，於是默默簽署了罷免同意書。

施景中直言，前一陣子看到新聞，這位立委第一階罷免果然獲得高票支持，第二階段一開跑，罷免書就被搶光光，人在做天在看，人民才是主人，不是立委的出氣筒。

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