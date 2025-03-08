耍官威施壓國健署、健保署？ 洪孟楷急澄清：惡意影射太誇張

國民黨立委洪孟楷。（資料照）

2025/03/08 17:23

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委洪孟楷今天表示，一位台大醫師在臉書發文指某立委助理的小孩看病不滿意，竟施壓找國健署、健保署署長來辦公室耍官威，「下面有網友留言直接指名道姓是我所為，但事實根本不是！」洪也說，自己的辦公室助理皆無小孩，因此也不可能帶小孩看病。

洪孟楷表示，身為公眾人物不應該被這種影射方式攻擊，所以不是他要對號入座，而是已經惡意影射到實在太過誇張。自己超級冤枉，竟被影射耍官威。

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「在此正式的聲明，這位醫師內容所言絕對不是我」，洪孟楷強調，過去5年任期中沒有發函給國教署跟健保署的署長到辦公室開會，與2位署長對話都是在衛環委員會公開質詢。

洪孟楷說，國會辦公室同仁無論已婚未婚都還沒有小孩，因此也不可能帶小孩看病。而且和事務官相互尊重，=是他的原則，無論質詢或是協調會，一定都是守法依法、而且理性溝通，絕對不會耍官威。

洪孟楷強調，台大的施醫師既然發文，絕對知道當事人是誰，這也引起媒體關注，有責任跟大家說明，而不是波及無辜，讓網友去影射、連結；今天到現在跑了13個行程，卻突然被媒體打來詢問，這實在非常冤枉、也很荒謬。

洪孟楷表示，他言行如一，理直氣順，沒做的事情就絕對不是他，請大家放心，不用被謠言影響。也請在網路上的有心人不用再含沙射影、含血噴人，胡亂影射指控。

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