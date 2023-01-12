俄羅斯新兵頂撞指揮官 遭判5年半監禁

新兵列什科夫（左）因訓練條件太差與指揮官馬扎諾夫（背對鏡頭者）發生口角，甚至還將電子煙煙霧吐到指揮官身上。（圖翻攝自YouTube）

2023/01/12 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一名新兵在去年因訓練條件太差與長官發生爭執，過程中新兵不但大喊髒話、動手推長官，甚至還將電子煙煙霧吐到對方身上。後來遭軍事法庭判處5年半監禁。成為第一起已知因批評俄羅斯動員遭到裁決的士兵。

根據衛報報導，事件發生在去年的莫斯科郊外訓練場上，被徵召而入伍的新兵列什科夫（Alexander Leshkov）因訓練條件太差與指揮官馬扎諾夫（Denis Mazanov）發生口角。從去年11月13日上傳的影片中可以看到，列什科夫告訴指揮官「你正在破壞總司令的直接命令（供應和訓練受到動員的士兵）」，還說「你應該被逮捕」。

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爭執的過程中，列什科夫甚至將電子煙煙霧吐到對方身上，接著動手推馬扎諾夫，並對他說「你不是那個必需和我們一起坐在戰壕裡的人」。列什科夫後來接受媒體採訪時也表示，自己先前多次投訴皆被上級忽視，並強調「很遺憾的是你必須為真相受苦」。

最終軍事法庭認為，列什科夫在兵役期間對指揮官造成人身傷害，因此判處他5年半監禁。這同時也是第一起已知因批評俄羅斯動員遭到裁決的士兵。

而自從去年9月克林姆林宮發布動員令以來，就引發許多反對聲浪，許多入伍者抱怨，儘管缺乏足夠的訓練，他們還是被派往烏克蘭作戰。

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