俄瓦格納集團宣布控制烏東索萊達 烏軍否認：戰鬥持續中

俄國傭兵組織瓦格納集團11日宣稱已控制烏東城鎮索萊達，但烏方否認。（美聯社）

2023/01/11 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯近日於烏東頓巴斯地區的索萊達（Soledar）和巴赫姆特（Bakhmut）兩座城鎮進行激戰。俄國傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）今天（11日）宣稱，已控制擁有天然鹽礦床的索萊達。

綜合外媒報導，頓巴斯地區索萊達及巴赫姆特是目前烏俄戰爭最激烈的前線，烏軍持續頑強抵禦瓦格納集團與親俄武裝部隊的猛烈攻勢。瓦格納集團11日聲稱，已經完全控制索萊達，「這是莫斯科佔領整個頓巴斯地區的墊腳石」。報導指出，索萊達出產具備軍事和商業價值的鹽礦，若瓦格納集團說法屬實，那麼拿下該城鎮對俄方而言具有象徵意義。

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不過烏方否認瓦格納集團所言，表示其部隊持續堅守在索萊達，戰鬥仍在繼續。烏軍東部戰線發言人謝瑞瓦提（Serhiy Cherevatyi）宣稱，「俄羅斯人說索萊達已在他們控制之下，這不是真的」；烏國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）也說：「為了保住索萊達，我們正在進行艱苦的戰鬥。敵軍無視其人員大量損失，執意進攻，通往我方陣地的道路上已到處都是敵方士兵的屍體。」

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