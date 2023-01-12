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    英國援烏志願兵失蹤近一週 屍體疑被俄軍尋獲

    2名失蹤志願兵之一的巴格肖 （Andrew Bagshaw）。（路透）

    2名失蹤志願兵之一的巴格肖 （Andrew Bagshaw）。（路透）

    2023/01/12 16:09

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭持續，俄國傭兵部隊週三在烏克蘭東部戰區發現了一具屍體，據信應是近日失蹤、2名英國籍志願援烏人員中的其中一人。

    根據《路透》報導，瓦格納集團（Wagner Group）俄裔傭兵公司今天（12日）發出聲明，稱其在烏東戰區發現一具英國籍人士屍體。聲明中並沒有提及死者姓名，僅表示在屍體身上，尋獲2名英國籍志願援烏人員的文件。

    瓦格納集團聲明表示：「今天發現了其中一位英國人的屍體，同時也發現了兩名英國人的相關文件」，聲明中沒有詳細說明屍體發現的地點，但從瓦格納集團發布的影像中，可見護照上印有2名失蹤志願兵巴格肖（Andrew Bagshaw）和帕里（Christopher Parry）的名字。

    烏克蘭警方本週一曾表示，正在搜尋2名在烏克蘭東部失蹤的英國人，失蹤地點是甫發生烏、俄激烈衝突的戰場周邊。烏克蘭警方稱2人於上週五（6日）早上自克拉馬托爾斯克市（Kramatorsk）前往索萊達爾鎮（Soledar）後，於週六（7日）晚上失去聯繫，警方隨即對外發佈失蹤的消息。

    英國外交部發言人對此表示：「我們將對在烏克蘭失蹤2名英國人的家人，提供一切支持」。

    2名失蹤志願兵之一的帕里 （Christopher Parry）。（路透）

    2名失蹤志願兵之一的帕里 （Christopher Parry）。（路透）

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