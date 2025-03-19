正式向翁曉玲提告誹謗 曹興誠：求償4000多萬賠償將全部捐贈陽明交大

聯電創辦人曹興誠。（資料照）

2025/03/19 15:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕35件泛藍陣營立委第二階段罷免連署陸續展開，從罷免連署開始不斷有公民團體被打壓、威脅或惡意攻擊的消息傳出，聯電創辦人曹興誠今表示，他已委請律師今天下午向臺北地方法院提出民事告訴，請求法院判決翁曉玲對曹興誠惡性誹謗，並給予曹興誠4千多萬台幣的賠償。

曹興誠在臉書PO文表示，依法反擊翁曉玲、謝寒冰等抹黑、抹黃的罷凌行爲，自從擔任領銜人推動罷免徐巧芯之後，由中共幕後策劃的抹黑、抹黃、潑糞，排山倒海而來，進行人格霸凌。

請繼續往下閱讀...

曹興誠說，一般人可能受不了，幸好自己不是一般人。對毀、譽、稱、譏，已不為所動；對苦、樂、利、衰，也已能化煩惱為菩提，已委請律師今天下午向臺北地方法院提出民事告訴，請求法院判決翁曉玲對曹興誠惡性誹謗，並給予曹興誠4千多萬台幣的賠償。

曹興誠指出，這4000多萬是統計翁曉玲擔任4年立法委員所支領之薪資、助理費、辦公室租金、出差補助等。這些均來自納稅人繳納之公帑，應當為公共利益服務。然而翁曉玲種種作為，已明顯偏離其立委職責，自應要求全數繳回，以符公道。

曹興誠續指，未來法院判決給予之賠償將全數捐贈給陽明交大；謝寒冰方面，我早己默默提出告訴，謝寒冰也已經在其YT頻道上承認受到刑事局的約談，謝寒冰雖然言行猖狂，卻很無知，不知其犯行的嚴重。關於他被法辦的進度，曹興誠想他自己會不斷向外招認，曹興誠會默默觀察，如果他所言不實，曹興誠會予以糾正。

曹興誠直言，他也在進行蒐證，將陸續對侵犯隱私權的媒體或自媒體提出告訴。現在還在散布曹興誠的私人照片者，請立即撤除，免遭訟累，還有，在這次大罷免活動中，受到身體或言語霸凌，或被無理查水表、驅趕者，請向你們的罷團申訴，曹興誠會委請律師，幫你們討回公道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法