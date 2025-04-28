週二北部早晚涼、白天各地舒適溫暖 穩定天氣持續至週四

29日東北季風增強，各地白天舒適溫暖，早晚涼冷。（資料照）

2025/04/28 23:15

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明天（29日）各地天氣多雲到晴，但受東北季風影響，各地早晚稍涼，但白天舒適溫暖，北、東高溫26到28度；受境外污染物影響，北部及金馬地區空品為橘色燈號。

中央氣象署預報，週二各地為晴到多雲、穩定的天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星降雨機率，而午後在西半部山區也有些零星短暫陣雨。

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溫度方面，因東北季風吹拂，各地早晚稍涼，北台灣低溫為19、20度，其他地區為22至24度；白天高溫北部、東半部為26到28度，中南部為29至31度，感受較溫暖舒適。

天氣風險公司表示，明天環境水氣偏少，東北季風帶來一些較涼空氣，但僅北部地區有些感受，早晚會有些冷意，中南部地區早晚涼爽受，白天時段仍相當熱。週三東北季風減弱，但水氣仍偏少，預估各地維持穩定天氣，氣溫稍熱，北部明顯升溫。週四（5/1）天氣再次發生變化，預估各地雲量都會增多轉為多雲或陰天，中北部影響較明顯，以陰天為主並且有局部短暫雨，南部山區、東半部地區也會有降雨的機會。

紫外線方面，29日除了宜蘭縣為高量級，其他縣市都是過量級，提醒民眾做好防曬工作。

空品方面，29日受到東北季風影響，容易挾帶境外污染物影響空氣品質，中南部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；離島地區受中國東南沿海污染影響，污染濃度可能偏高。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；中部及雲嘉南內陸近山區，短時間臭氧8小時平均值可能達「橘色提醒」等級；北部空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

週二白天高溫北部、東半部為26到28度，中南部為29至31度，感受較溫暖舒適。（圖翻攝自中央氣象署）

紫外線方面，29日除了宜蘭縣為高量級，其他縣市都是過量級。（圖翻攝自中央氣象署）

空品方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；中部及雲嘉南內陸近山區，短時間臭氧8小時平均值可能達「橘色提醒」等級；北部空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（圖翻攝自環境部空氣品質監測網）

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