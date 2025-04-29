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    西葡大停電！禍首曝光 葡國估「全面復電要一週」

    葡萄牙電力營運商指出，「罕見的大氣現象」導致西班牙的電網故障，連帶影響到葡萄牙的電力系統也失常。（法新社）

    葡萄牙電力營運商指出，「罕見的大氣現象」導致西班牙的電網故障，連帶影響到葡萄牙的電力系統也失常。（法新社）

    2025/04/29 00:04

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕葡萄牙與西班牙28日發生大規模停電，據葡國電網營運商指出，事故原因是一種「罕見大氣現象」導致西班牙的電網故障，連帶影響到葡萄牙的電力系統，預估要讓電網恢復正常需要一週左右。

    綜合外媒報導，西班牙、葡萄牙大部分地區及部分法國地區在當地時間28日中午發生大規模停電，地鐵和火車停擺、電訊服務中斷，交通號誌和ATM也無法使用，西葡部分航班也延誤，影響伊比利半島數百萬人。

    西班牙電力營運商Red Eléctrica表示，完全恢復該國及鄰國葡萄牙的電力可能需要6至10小時。目前伊比利半島北部、南部和西部的電壓正在逐步恢復。葡萄牙電力營運商REN則表示，考量到斷電情況的複雜性，電網完全正常化可能需要長達一週的時間。

    歐盟首長表示，無跡象顯示停電為網攻。REN則指出，葡萄牙大停電是因「西班牙電網故障」。

    REN表示，「由於西班牙的極端溫度變化，超高壓電纜出現了異常振蕩，這種現象被稱為『誘導大氣振動』（induced atmospheric vibration）。」該公司說，「這些振蕩導致電力系統之間的同步失敗，促使互相連通的歐洲電網出現連續故障。」

    西班牙尚未對這些說法作出回應。

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