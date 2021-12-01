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    南韓與疫共存滿月！日增首破5000 另發現4疑似Omicron病例

    圖為上月29日南韓京畿道西南部平澤市1間醫院中，1名醫療人員走過ICU武肺患者監測螢幕。（路透）

    圖為上月29日南韓京畿道西南部平澤市1間醫院中，1名醫療人員走過ICU武肺患者監測螢幕。（路透）

    2021/12/01 10:00

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓「與疫共存」滿月，原先計畫本月13日啟動「恢復日常措施」第2階段防疫，但當前新增、重症與死亡病例攀升，上月29日急踩煞車；截至昨日共發現4例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變異株Omicron疑似病例，正在進行基因定序，結果預計今晚揭曉。此外，中央防疫對策本部通報，截至0時新增5123例確診，首度突破5000大關；另有34人死亡，累計45萬2350例染疫、3658人死亡。

    綜合韓媒報導，南韓上月24日首度通報4000例以上確診，今天通報的5123例中，境外移入48例、社區感染5075例，包括首都圈4110例、81%，其中首爾單日新增首度超過2000例；其他地區965例、19%。至於重症部分，目前有723例，創下歷史新高。

    報導指出，南韓保健福祉部中央應急處置本部昨曾透露，截至前一天下午，首都圈重症患者病床使用率88.5，其中首爾已達91%、京畿道86.9%、仁川83.5%，空床依序僅存31張、33張與13張，尤其首爾重點醫院並不樂觀，政府擬將首都圈患者轉送至鄰近地區治療，但忠清地區重症病床使用率95%，全國也逼近8成。

    報導提到，南韓疾病管理廳發言人高在英昨說，上月26日起針對所有境外移入個案樣本基因定序，嚴防Omicron入侵國境。據報，隔日起另全面禁止8個非洲國家旅客入境。文在寅也下令加強入境防疫。不過，防疫單位表示，近日1對從奈及利亞入境的南韓夫妻疑似感染Omicron，加上密切接觸的友人、共同居住的子女，目前發現4例疑似病例，正在追蹤同班機81名乘客。

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