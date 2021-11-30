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    慘！南韓病房不夠用了 新確診者將「居家治療」

    南韓疫情升溫病床不足，新患者將被迫「居家治療」。圖為一護人員在在京畿道西南部平澤市一家醫院的加護病房，照顧重症患者。（路透）

    南韓疫情升溫病床不足，新患者將被迫「居家治療」。圖為一護人員在在京畿道西南部平澤市一家醫院的加護病房，照顧重症患者。（路透）

    2021/11/30 16:15

    〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓從11月初實施「與病毒共存」後，單日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增病例與重症患者數不斷創新高，醫院病床短缺，南韓當局已要求新確診的患者原則上進行「居家治療」，並決定把接種加強針的時間提前。

    據《中央日報》報導，在此之前，南韓只有年齡在70歲以下、無症狀或症狀輕微的確診患者，才能根據本人意願進行居家治療。但由於當前確診人數激增，「能住院就住院」的做法導致醫療資源消耗過大，已難以維持。

    報導中說，居家治療的患者也將接受醫療機構的管理，並由醫療機構提供血氧飽和度測試設備、體溫計和退燒藥等。患者在有需求或者症狀出現變化時，可以聯繫短期上門診療中心，必要時還將服用抗體治療藥。

    南韓也將疫苗通行證的有效期設為6個月，並製定了加強針接種指南，將原本只有50歲以上人群可以在完成接種5個月（150天）後接種加強針的規定，放寬到18~49歲的一般成年人也能夠在相隔相同期限後接種加強針。

    此外，根據現行規定，60歲以上、醫療院所、療養醫院、慢性病患者等脆弱群體，可以在完成基礎接種4個月後，就進行加強針接種。

    此前傳出，由於定點醫院病床短缺，南韓療養醫院和療養機構的感染病例無法及時轉院，導致確診和未確診人員在同一空間被隔離。因為療養院中多為老人，因此有質疑聲音認為這種讓老人自生自滅的做法堪比「高麗葬」。

    「高麗葬」（고려장）是指高麗時代（公元918~1392年）的朝鮮半島，父母年老以後，如果比較病弱，子女就會用藤椅把老人背上高山加以遺棄，等老人自生自滅之後再埋葬的殘忍風俗。

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    南韓疫情升溫病床不足，首爾一家醫院建貨櫃病房應急。（美聯社）

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