暫緩鬆綁！南韓上調疫情風險至最高級別 今通報3032例確診

南韓民眾排隊等待篩檢。（路透）

2021/11/30 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕南韓政府昨公布武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）週評結果，上調全國範圍內風險至最高級別「很高」。總統文在寅表示，暫緩實施「恢復日常生活」第2階段，未來4週將採「特別防疫措施」。中央防疫對策本部今通報，截至0時新增3032例確診、44人死亡，累計44萬7230例染疫、3624人死亡。

綜合韓媒報導，新增的3032例中，境外移入29例、社區感染3003例，包括首都圈2274例、75.7%；其他地區729例、24.3%。此外，南韓首度出現10歲以下兒童死亡，正在進行流行病學調查。至於重症部分，目前有661例，連續7天維持在600例以上，同時再創新高。南韓ICU床位使用率至今達78.5%，其中首爾91%、大首爾地區88.5%。

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報導指出，南韓重症病例、病床使用率等各種指標持續惡化，政府將全國疫情風險程度調升至最高級別。官方憂心，倘若新變異株Omicron入侵，疫情可能蔓延，已先禁止8個非洲國家人民入境，即最早發現吹哨Omicron的南非，與波札那、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克、馬拉威，不過仍暫不考慮限制所有外國人入境。

報導提到，南韓第1劑疫苗已施打4254萬人、82.9%；第2劑4101萬人、79.9%；加強針303萬人。南韓政府昨宣布擴大加強針施打對象，除了50歲以上，18至49歲族群打完2劑後150天，可打第3劑，同時也會加強校園防疫，提高青少年疫苗接種率。

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