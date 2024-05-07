攀岩半空「塞車」腿軟 中國景區：花1345元可救援

中國五一黃金週期間，浙江雁蕩山飛拉達攀岩吸引大批遊客，竟在半空中「塞車」，動彈不得，遊客掛半山腰長達1小時，嚇到腿軟。（圖片擷自微博）

2024/05/07 11:36

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國「五一黃金週」5天假期5日結束，不少觀光景點被人潮擠爆，頻傳亂象，浙江省溫州雁蕩山著名的「飛拉達攀岩」（Via Ferrata，即鐵索攀岩）體驗竟「塞車」，攀岩遊客進退不得，卡在半山腰長達1小時。景區稱，若被堵在半山腰覺得害怕，付人民幣300元（約新台幣1345元），可提供「速降」救援服務。現場險象環生的影片在網上流傳，引發熱議。

綜合媒體報導，負責營運景區的「溫州鼎誠體育發展有限公司」5日聲明道歉，稱內部預測人流失準、缺少預售系統等管制措施，加上現場管理缺失，造成遊玩路線擁擠、堵塞，已正進行內部整頓、暫停售票，將待預售系統升級後才會再度開放。

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曝光的影片顯示，大批體驗鐵索攀岩的遊客一個接一個小心翼翼攀爬在幾乎垂直的岩壁上，岩壁上整排人懸掛在半空動彈不得，放眼望去，前方是陡峭山崖，腳下是萬丈深淵，十分驚險。

受困遊客描述「我們當時就是被死死卡住了，前面後面都動彈不得……沿途有一些小孩，隨時都可能出現危險情況」，還有遊客受驚不斷哭喊。

景區工作人員指稱，由於五一黃金週假期遊客暴增，攀岩路線是一個接一個通過，只要中間有人爬得慢或停下拍照，就會導致人流堵塞。

工作人員說，攀岩現場有監控設備，且遊客身旁都有教練保障安全，若有遊客被困在半山腰感到害怕，可以尋求救援，每人要收費人民幣300元，「因為之前救援免費，很多人都覺得好玩一直叫救援，所以現在才收費」。

雁蕩山飛拉達景區工作人員徐健事後受訪說明，攀岩路線前半段提供免費「速降」服務；若在路線後半段需要「速降」，因里程較長、難度較高，遊客需支付人民幣300元費用，一般來說，每天約只有3、4人會使用「速降」服務，主要以前半段居多。

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