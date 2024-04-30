為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中國前司法部長唐一軍落馬 遭撤銷全國政協委員資格

中國政協第14屆全國委員會第18次主席會議29日宣布，將撤銷唐一軍的政協第14屆全國委員會委員資格。（圖片擷自微博）

中國政協第14屆全國委員會第18次主席會議29日宣布，將撤銷唐一軍的政協第14屆全國委員會委員資格。（圖片擷自微博）

2024/04/30 11:28

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕江西省政協主席、前司法部長唐一軍因涉嫌嚴重違紀違法，本月2日接受紀律審查和監察調查。中國政協第14屆全國委員會第18次主席會議29日在北京召開，審議通過撤銷唐一軍的政協第14屆全國委員會委員資格，並提請全國政協14屆常委會第7次會議追認。

綜合媒體報導，現年63歲的唐一軍曾任浙江省寧波市政協主席，寧波市委副書記、代市長，浙江省委常委、寧波市委書記，浙江省委副書記、寧波市委書記等職；2017年10月任遼寧省委副書記、代省長；2018年1月任遼寧省省長；2020年4月任司法部部長、黨組副書記；2021年8月任司法部部長、黨組書記；2023年1月，唐一軍任江西省政協黨組書記、主席。

2024年4月2日，中央紀委國家監委網站通報，唐一軍涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

唐一軍最後一次公開活動是在3月22日，當天他參加了江西省委理論學習中心組集體學習。中媒指出，唐一軍是近十年來，繼吳愛英、傅政華後，第三位司法部「落馬」部長。

唐一軍之前，擔任司法部部長的正是傅政華。傅政華在2018年至2020年擔任司法部部長；2021年10月，時任全國政協社會和法制委員會副主任的傅政華被查；2022年9月，傅政華因受賄罪、徇私枉法罪被判處死緩，且終身監禁，不得減刑、假釋。

中媒披露，唐一軍擔任遼寧省長兩年半期間，前中國房地產巨頭恒大集團曾大舉在遼寧投資房地產，唐一軍當時幫助恒大老闆許家印奪下盛京銀行控股權，卻因缺乏監管，導致盛京向恆大「輸血」逾千億人民幣，留下爛帳。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中共網軍？「信息支援部隊」成立 習近平：全新戰略性兵種
2024/04/19 22:28

中共網軍？「信息支援部隊」成立 習近平：全新戰略性兵種
預測習近平攻台盤算！中國國安部急要求刪除 她驚：認證我說對了？
2024/04/25 19:49

預測習近平攻台盤算！中國國安部急要求刪除 她驚：認證我說對了？

被動收入神隊友 將來銀行買基金超優惠
中朝友好年！ 崔龍海、趙樂際在平壤會晤
2024/04/12 09:31

中朝友好年！ 崔龍海、趙樂際在平壤會晤
打虎！ 中共前司法部副部長劉志強被查
2024/04/30 09:47

打虎！ 中共前司法部副部長劉志強被查

葉總：打造冠軍球隊 先了解問題核心
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播