中國前司法部長唐一軍落馬 遭撤銷全國政協委員資格

中國政協第14屆全國委員會第18次主席會議29日宣布，將撤銷唐一軍的政協第14屆全國委員會委員資格。（圖片擷自微博）

2024/04/30 11:28

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕江西省政協主席、前司法部長唐一軍因涉嫌嚴重違紀違法，本月2日接受紀律審查和監察調查。中國政協第14屆全國委員會第18次主席會議29日在北京召開，審議通過撤銷唐一軍的政協第14屆全國委員會委員資格，並提請全國政協14屆常委會第7次會議追認。

綜合媒體報導，現年63歲的唐一軍曾任浙江省寧波市政協主席，寧波市委副書記、代市長，浙江省委常委、寧波市委書記，浙江省委副書記、寧波市委書記等職；2017年10月任遼寧省委副書記、代省長；2018年1月任遼寧省省長；2020年4月任司法部部長、黨組副書記；2021年8月任司法部部長、黨組書記；2023年1月，唐一軍任江西省政協黨組書記、主席。

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2024年4月2日，中央紀委國家監委網站通報，唐一軍涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

唐一軍最後一次公開活動是在3月22日，當天他參加了江西省委理論學習中心組集體學習。中媒指出，唐一軍是近十年來，繼吳愛英、傅政華後，第三位司法部「落馬」部長。

唐一軍之前，擔任司法部部長的正是傅政華。傅政華在2018年至2020年擔任司法部部長；2021年10月，時任全國政協社會和法制委員會副主任的傅政華被查；2022年9月，傅政華因受賄罪、徇私枉法罪被判處死緩，且終身監禁，不得減刑、假釋。

中媒披露，唐一軍擔任遼寧省長兩年半期間，前中國房地產巨頭恒大集團曾大舉在遼寧投資房地產，唐一軍當時幫助恒大老闆許家印奪下盛京銀行控股權，卻因缺乏監管，導致盛京向恆大「輸血」逾千億人民幣，留下爛帳。

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