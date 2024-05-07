為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

共機照明彈險擊中澳洲直升機 澳總理震怒「不能接受」

一架中國殲-10戰鬥機4日在黃海國際水域上空發射照明彈，差點擊中澳洲海軍海鷹直升機。示意圖。（彭博資料照）

一架中國殲-10戰鬥機4日在黃海國際水域上空發射照明彈，差點擊中澳洲海軍海鷹直升機。示意圖。（彭博資料照）

2024/05/07 14:10

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一架中國戰鬥機4日在黃海國際水域上空發射照明彈，差點擊中另一架澳洲海軍直升機，迫使該架直升機採取閃避行動。對此澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）7日表示，澳洲國防人員因中國軍隊而陷入險境，「這是不可接受的。」

據《路透》報導，澳洲國防部6日發布聲明指出，澳洲防空作戰驅逐艦「荷巴特號」（HMAS Hobart）4日在黃海國際水域執行聯合國安理會對北韓的制裁決議，艦載直升機「海鷹」（Seahawk）卻遭一架中國殲-10戰鬥機騷擾，甚至在直升機的飛行路徑上投下多枚照明彈。

聲明提及，中國戰機在海鷹直升機前方300公尺、上方60公尺處投彈。澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）直言，若直升機不幸被照明彈擊中，「後果將不堪設想。」

總理艾班尼斯則在7日受訪時表示，中國尚未對此事件做出公開回應。艾班尼斯說：「我們將這個問題公諸於眾，以便能夠非常清楚、明確地表明這種行為是完全不可接受的。」

艾班尼斯強調，澳洲國防人員身處國際水域及空域，且正努力確保聯合國對北韓的制裁如實執行，「他們不應該面臨任何風險。」他並補充，澳洲公眾期待中國對事件做出解釋。

美國國防部同樣發出聲明稱，儘管沒有人受傷，但這場對抗無疑讓直升機和機上人員面臨危險。這已是最近六個月內發生的第二起類似事件，澳洲當局去年11月表示，一艘中國軍艦故意使用水下聲納，造成澳方潛水員受傷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
恢復對台邦交？ 索羅門群島大選聚焦外交政策爭議
2024/02/14 16:51

恢復對台邦交？ 索羅門群島大選聚焦外交政策爭議
前友邦索羅門群島新任總理 親中前外長馬內列出線
2024/05/02 14:42

前友邦索羅門群島新任總理 親中前外長馬內列出線

巴洛克語彙接軌世界 松益發融入在地
吐瓦魯新科總理出爐 對台立場引關注！
2024/02/26 13:52

吐瓦魯新科總理出爐 對台立場引關注！
獲邀新總理午宴 駐吐瓦魯大使林東亨：邦誼堅若磐石
2024/02/26 14:09

獲邀新總理午宴 駐吐瓦魯大使林東亨：邦誼堅若磐石

這款乳霜有鍍「金」？傲人得獎內幕全曝光
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播