共機照明彈險擊中澳洲直升機 澳總理震怒「不能接受」

一架中國殲-10戰鬥機4日在黃海國際水域上空發射照明彈，差點擊中澳洲海軍海鷹直升機。示意圖。（彭博資料照）

2024/05/07 14:10

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一架中國戰鬥機4日在黃海國際水域上空發射照明彈，差點擊中另一架澳洲海軍直升機，迫使該架直升機採取閃避行動。對此澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）7日表示，澳洲國防人員因中國軍隊而陷入險境，「這是不可接受的。」

據《路透》報導，澳洲國防部6日發布聲明指出，澳洲防空作戰驅逐艦「荷巴特號」（HMAS Hobart）4日在黃海國際水域執行聯合國安理會對北韓的制裁決議，艦載直升機「海鷹」（Seahawk）卻遭一架中國殲-10戰鬥機騷擾，甚至在直升機的飛行路徑上投下多枚照明彈。

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聲明提及，中國戰機在海鷹直升機前方300公尺、上方60公尺處投彈。澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）直言，若直升機不幸被照明彈擊中，「後果將不堪設想。」

總理艾班尼斯則在7日受訪時表示，中國尚未對此事件做出公開回應。艾班尼斯說：「我們將這個問題公諸於眾，以便能夠非常清楚、明確地表明這種行為是完全不可接受的。」

艾班尼斯強調，澳洲國防人員身處國際水域及空域，且正努力確保聯合國對北韓的制裁如實執行，「他們不應該面臨任何風險。」他並補充，澳洲公眾期待中國對事件做出解釋。

美國國防部同樣發出聲明稱，儘管沒有人受傷，但這場對抗無疑讓直升機和機上人員面臨危險。這已是最近六個月內發生的第二起類似事件，澳洲當局去年11月表示，一艘中國軍艦故意使用水下聲納，造成澳方潛水員受傷。

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