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前友邦索羅門群島新任總理 親中前外長馬內列出線

索羅門群島上月舉行國會大選，2日確定由親中派前外長馬內列當選總理。（美聯社資料照）

索羅門群島上月舉行國會大選，2日確定由親中派前外長馬內列當選總理。（美聯社資料照）

2024/05/02 14:42

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南太平洋島國索羅門群島4月舉行國會大選，本月2日產生新任總理，確定由親中派前外交部長馬內列（Jeremiah Manele）出線；馬內列曾在競選期間多次承諾，將延續該國與北京日益密切的外交關係。

綜合媒體報導，索羅門群島總督武納吉（David Vunagi）2日表示，馬內列在50名國會議員參與的無記名投票中，囊括31票，迎來這場重要選舉的高潮。其結果廣受北京、華府乃至整個南太平洋地區關注。

馬內列的反對派對手、民主派改革領袖瓦爾（Matthew Wale）僅獲得18票，導致其抵抗北京對索羅門群島影響力的目標功敗垂成。

投票期間，大批員警在國會建築外加強巡邏，防止選舉期間經常發生騷亂的情況再次上演。

馬內列說：「人民已經發聲。今天我們向全世界展現，我們已經比過去更好。」他讚揚本次選舉未再發生暴力事件。

太平洋觀察員認為，馬內列將延續索羅門群島的親中路線，但不會像現任總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）那般大肆張揚。

蘇嘉瓦瑞2022年與中國簽訂安全協議。在確定無法在選舉中取得多數席次後，蘇嘉瓦瑞本週宣布退出總理競爭行列。他的聲望在他最近一次任期急遽下滑，領導風格被外界視為引發分裂的元兇。

馬內列是名職業外交官，2019年索羅門群島與台灣斷交、轉向與北京建立外交關係時，他正是時任外交部長。

馬內列矢言在疫情結束後，改善經濟並「在復甦之路上取得進展」。他並強調，包括增值稅法案、建立經濟特區及針對國家資源制定規則，將是新政府著重的首要議題。

澳洲國立大學（Australian National University）太平洋問題專家史密斯（Graeme Smith）認為，馬內列相當有能力，將為索羅門群島帶來「風格上的巨大改變」。

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