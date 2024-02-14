恢復對台邦交？ 索羅門群島大選聚焦外交政策爭議

索羅門群島將在4月17日舉行大選，與北京之間的安全與經濟關係預料成為關鍵議題。圖為現任總理蘇嘉瓦瑞。（路透資料照）

2024/02/14 16:51

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕索羅門群島（Solomon Islands）預計將在4月17日舉行大選，各政黨陸續展開競選活動，與北京之間的安全與經濟關係預料成為關鍵議題。

據《路透》報導，索羅門群島現任總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）2019年上台後，隨即與台灣斷交，並和中國建立正式外交關係；不久後更迅速與北京達成安全協議，讓美國和澳洲大為震驚，點燃中美爭奪太平洋地區影響力的外交競賽。

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「索羅門星報」（Solomon Star）13日表示，該國反對陣營的國會議員小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Jr.）不斷強調審查對中安全協議的必要性，並尋求重建與台灣的外交關係。

反對陣營領袖瓦爾（Matthew Wale）13日則在一場競選活動中表示，可能以公投方式決定索羅門群島與中國的未來。瓦爾說：「中國就軍事和經濟而言，都是超級大國，與中國的關係也能帶來許多好處......但需要檢視我們的國家利益是什麼。」

瓦爾批評現任總理蘇嘉瓦瑞在與中國建交前，未與各省政府進行磋商，導致最大省份馬萊塔省（Malaita）數年來拒絕與北京合作。瓦爾指出：「全民公投可能一勞永逸解決相關爭議。」

與此同時，蘇嘉瓦瑞13日重申了他「向北看」（look North）為基礎的治國方針，稱將進一步深化與北京的安全、經貿關係，同時保留澳洲等「傳統」盟友。蘇嘉瓦瑞曾指控「西方強權的代理人」及幕後敵人試圖「拉倒」他的政府。

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