把握週一好天氣！週二起變天轉濕冷 局部地區下探10度

未來一週天氣及氣溫變化。（氣象署提供）

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

明天週一（26日）各地短暫回溫，僅東半部、恆春半島有零星雨。中央氣象署預報，週二開始變天，東北季風或大陸冷氣團增強，加上華南雲雨區移入，轉為濕冷天氣，週四起回溫但早晚亦涼，週末新一波東北季風報到。其中週三及週四清晨最冷，局部地區可能下探10度，高山有降雪機會。

氣象署預報員鄭傑仁表示，明天週一環境偏東南風，水氣減少，各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島零星短暫雨。氣溫稍有回升，清晨晚間下探約15至18度，白天可達23至26度。

未來一週有兩波冷空氣報到。鄭傑仁說明，東北季風或大陸冷氣團週二報到，其中週二及週三華南雲雨區東移台灣，中部以北、宜蘭局部短暫雨，週二晚至週三清晨有較大雨勢機會，花東地區、南部山區零星短暫雨，其他地區多雲。

週四冷空氣減弱，白天氣溫回升，但受輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷；各地多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫雨。週五各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨。

週六新一波東北季風報到，加上鋒面通過，週末2天北部、宜蘭天氣轉涼，北部、東半部轉為局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

溫度方面，鄭傑仁指出，週一清晨低溫普遍約15到18度，局部地區溫度稍低一些，南部、花東16到17度，白天北部、東半部約20到23度，中南部約24到25度。

週二至週四清晨的早晚氣溫，中部以北、宜蘭可降到11至15度，南部、花東15至18度；白天氣溫，北部、宜花17至22度，中部、台東22至25度，南部26至27度。

週五冷空氣減弱，各地早晚13至16度，台東17度；白天可達22度以上，北部、東半部22至24度，中南部25至26度。

鄭傑仁提醒，未來一週清晨夜間偏冷，高山留意路面結冰情形，週二及週三3000公尺以上高山有零星降雪機會。週一及週二清晨中南部、週一晚間至週二清晨馬祖，留意局部霧或低雲影響能見度。週一及週二台東、恆春半島沿海留意長浪。

