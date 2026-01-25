翻船了！陳智菡控三立傳訊息騷擾 四叉貓曬5年前遭「奪命連環call」

四叉貓秀出陳智菡奪命連環call的對話紀錄。（擷取自「劉宇」臉書/本報合成）

民眾黨立院黨團主任陳智菡昨（24日）發文控訴，指出三立政論節目的製作單位人員一直傳訊息騷擾她，不過，網紅「四叉貓」劉宇秀出過往的對話紀錄，直指「陳智菡當初對我可不只傳訊息，而是直接奪命連環call呢！」

陳智菡昨在臉書發文表示，三立政論節目「新台派上線」的製作單位人員一直傳訊息騷擾她，她說每次都是等到錄影完，才傳一大堆其他媒體的報導來問她有沒有回應，「我不太了解這是什麼心態？假平衡嗎？」怒嗆，「麻煩不要這麼低級，我長期未讀未回，你們就是不查證、不平衡報導、不在乎新聞倫理規範，為什麼不誠實的面對自己？」

對此，四叉貓今天在臉書發文指出，「這時輪到我秀出對話紀錄了，陳智菡當初對我可不只傳訊息，而是直接奪命連環call呢！」對話紀錄中陳智菡在2021年6月5日的12點23分一連打了兩通電話給四叉貓，下午5點28分又打了一通電話，晚間9點38分又打了一通。四叉貓也hashtag寫上「一個晚上打五通到半夜」、「現在回顧越想越不對勁」、「男孩子要懂得保護自己」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「那個黨本來就是他們行別人不行，要求別人100分，自己-100沒關係，都是別人造成的」、「確定不是因愛成恨嗎」、「還好那時還沒有立法，差點變成跟騷法前科犯」、「由此證明民眾黨的都是雙標加無恥」、「笑死，原來自己可以 別人不行」。

