內幕》北京嫌藍營「擋軍購不到位」推遲國共論壇 點名復刻「連胡會」杯葛69次

過去國共論壇共舉辦11屆，最後一次為2016年國民黨主席洪秀柱赴中國舉行的「洪習會」，隨後在政黨輪替後停辦至今。（美聯社檔案照）

國民黨原訂月底赴中重啟「國共論壇」，近日不僅論壇本身沒了著落，連退而求其次的「智庫交流」也換不到確切的登場日期。據了解，北京中央對國民黨阻擋軍購的努力不夠滿意，正採取「技術性推遲」，並透過國台辦高層明確告訴國民黨中央，應先專注於雙方「足夠深刻的互信」，還舉2005年「連胡會」前國民黨連69次杯葛軍購為例，具體建議國民黨拿出「實質作為」，以利論壇的恢復及後續的「鄭習會」。

據北京方面權威消息，國民黨高層過去幾週多次透過各種管道，向北京表達農曆年前恢復「國共論壇」及安排「鄭習會」的強烈意願，並力陳國民黨自鄭麗文上任黨主席以來對多次阻擋軍購、確立原汁原味九二共識（即中國定義的「各表一中」），以及持續推動有助「中國人認同」的各項努力。不過，對中共而言，國民黨這些「努力」並不到位，甚至不及當年爭取「連胡會」的五分之一水準，中國國台辦高層近日已明確要求國民黨，應先專注於雙方「足夠而深刻的互信」。

請繼續往下閱讀...

至於什麼是「足夠而深刻的互信」？據悉，北京方面已向國民黨高層提出3項具體指標，包括1.25兆元軍購預算絕對不能通過，對台灣「統一後」的制度安排要有明確立場、不能模糊以對，且絕對不能支持台美供應鏈合作。北京方面強調，若台美軍購預算通過，解放軍過去幾年透過投入大量資源在台海取得的戰略優勢和逐步成熟的戰場經營，將受到結構性破壞，一切都得重新來過，絕對不利於壓制台獨。

據了解，國台辦高層更特別提2005年「連胡會」為例，希望國民黨展現當時連續69次杯葛重大軍購的決心，達成「成功杯葛」的戰略目標，不能讓任何一項提升國防戰力的預算輕易過關。

相關新聞

內幕》不滿藍只拿交流紅利 傳北京下通牒：統一後再無中華民國

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法