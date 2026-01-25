何欣純喊普發現金「怨無不怨少」 敬老愛心卡評估加碼

「欣欣向融」座談北區賴村育德福德祠場次，吸引4百多名民眾支持何欣純（中右）。（記者黃旭磊攝）

民進黨提名台中市長參選人何欣純，今（25）日下午由民進黨市議員陳俞融安排，至北區賴村育德福德祠參與「欣欣向融—傾聽市民心聲」座談，資深王瑞德現身支持，喊出敬老愛心卡「加碼到一年2萬點」，何欣純表示，普發現金是市長態度問題，民眾「怨無不怨少」只要市府年度財力夠都願意發。

至於王瑞德喊出敬老愛心卡，從現行每月自動儲值1千點加碼到2萬點，何欣純說，王瑞德是好意為長者爭取，敬老愛心卡細項有很多限制，應該一一檢討放寬，長者認為好用才是真正照顧他們，她會來評估放寬擴大辦理。

「欣欣向融」座談氣氛熱絡，4百多名民眾到場支持，包括前台中市長張溫鷹、民進黨台中市議員陳淑華、前台中市議員范淞育、信賴台灣之友會總會理事長劉國隆，民進黨台中黨部主委許木桂，及北區錦平里長游金隆、六合里長陳豐誠，到場展現跨世代、跨領域團結力量，眾人高喊「市長換欣」、「台中創新」及「普發現金」等口號。

台中市議員陳俞融指出，座談會「從北區出發」意義重大，代表改變台中起點，談話焦地方建設、交通、環境與民生議題，透過與市民面對面交流，真正傾聽基層心聲，更展現何欣純深入基層、貼近民意問政態度。

民進黨台中市長參選人何欣純（中）由台中市議員陳俞融（右）陪同到北區賴村育德福德祠座談，知名媒體人王瑞德力挺。（記者黃旭磊攝）

