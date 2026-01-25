稱霍諾德登101是蔣萬安全力支持 楊智伃遭網友齊打臉

前國民黨發言人楊智伃。（資料照）

美國自由攀岩好手艾力克斯霍諾德今天完成赤手攀爬台北101的歷史性創舉。對此，國民黨前發言人楊智伃表示，「這背後是101董座賈永婕的勇敢與創新決策，是蔣萬安市長率領的台北市政府全力支持」，不過被網友紛紛打臉，「又扯蔣萬安幹嘛，沒他的事」。

楊智伃在臉書發文表示，她今早雙手緊握、膽戰心驚地看完霍諾德徒手攀登的直播，「

只有兩隻手、沒有任何繩索與護具，每一次出力、每一步前進，都是對經驗、判斷與勇氣的極限考驗。那一刻，台北101再次站上世界舞台。那一刻，中華民國的國旗，也再次透過網路，飄揚在全世界眼前」。

楊智伃說，霍諾德能創下紀錄不是偶然，「這背後，是101董座賈永婕的勇敢與創新決策，是蔣萬安市長率領的台北市政府全力支持，更是超過30個企業單位、跨局處機關通力合作、縝密協調與安全把關的成果」。

她感動表示，這一場「行銷台北計畫」的成功與高度超越101％，當中華民國國旗，與那個孤身一人、挑戰極限、背水一戰的身影在畫面中重疊，讓人既興奮又緊張。但更多的，是被深深激勵的那份勇氣與信念，「勇敢，從來不是無所畏懼，而是明知困難，仍然選擇向前！」她稱，這場挑戰，不只點燃了台灣人民對力量與突破的想像，也讓全世界再次看見台灣、看見台北，更清楚看見中華民國，正在世界舞台上，堅定地站著。

貼文曝光後，卻慘遭網友打臉，「蹭錯人了啦」、「蔣萬安屁事沒做一件，閉嘴吧國民黨」、「好好的事情，又扯蔣萬安幹嘛，沒他的事」、「笑死，除了蹭還會幹嘛」、「攀爬前你們沒人發聲，成功後拼命蹭～很會」、「難民黨不用出來蹭，少說幹話，叫立委們做該做的事，別當薪水小偷，大家就很感激了」。

