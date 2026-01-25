為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    陸軍少校北市知名酒吧外墜樓身亡 警檢視手機紀錄釐清死因

    2026/01/25 18:52 記者王冠仁／台北報導
    中正一分局警方介入調查。（資料照）

    35歲鄭姓少校在陸軍通信電子資訊訓練中心作戰研發室服務，他昨天深夜獨自一人跑到台北市北平東路一處知名酒吧喝酒，之後離開酒吧，跑上酒吧所在大樓的12樓頂樓，隨後墜樓身亡。警方初步調查後排除外力介入、他殺嫌疑，經檢視其手機中通訊軟體的對話紀錄，認為他輕生可能與工作壓力有關。

    台北市消防局在今天凌晨2時許接獲報案，民眾聲稱北平東路一處大樓有人墜樓，救護人員趕到現場，墜樓男子已經當場死亡。

    轄區警方事後封鎖現場調查，警方根據遺體身上攜帶的證件，查出他是陸軍少校，目前在通信電子資訊訓練中心作戰研發室服務。警方調閱周邊監視器畫面，發現鄭在深夜時刻，跑到酒吧喝酒後，獨自一人跑上該處大樓12樓頂，隨後墜樓身亡；警方現場初步排除他殺、外力介入。

    警方說，鄭詳細的輕生原因尚待調查釐清，後續已報請檢察官相驗。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

