違規拒檢竟逆向上下國道又撞傷女騎士落跑 警追緝中

謝男違規拒檢，警方追緝中。（民眾提供）

高雄市一名謝姓男子今天於鳳山區駕車違規，見警方攔停拒檢，竟從瑞隆東路交流道逆向開上國道，見警方追緝在後，又逆向下中正交流道，卻於苓雅區中正、武營路口，衝撞古姓女騎士落跑，警方認定7項交通違規，最高可開罰8萬4千元，並涉嫌肇事逃逸致人死傷等2罪嫌，全力追緝中。

鳳山警分局新甲派出所警員今天凌晨近2時，巡邏行經鳳山區南京路與瑞隆東路口，發現1輛自小客車違規右轉，依法進行攔停盤查，謝姓駕駛一開始假意配合，隨後竟心虛拒檢、加速逃逸，警方一路駕車從後追緝。

不料謝男為了脫逃，竟由瑞隆東路交流道口，強行逆向衝上國道，嚴重威脅用路人生命安全，警方為避免波及其他無辜民眾，在安全的前提下，沿國道路肩緩慢行駛，並沿線巡查該車行蹤，隨後下中正交流道搜尋。

警方巡查至苓雅區中正、武營路口，發現謝男從國道入口逆向衝出，適逢古姓女子（30歲）騎機車沿中正路直行經過路口，謝男衝撞古女後，未下車察看傷勢，反而加速逃逸，民眾目擊網路PO文，所幸古女僅手腳擦傷，沒有生命危險。

警方以車追人，鎖定謝姓男子（42歲）涉案，針對謝男瘋狂違規行為，經檢視影片認定7項違規，包括危險駕駛（蛇行、逆向）、 拒絕攔檢逃逸、闖紅燈、逆向上國道、跨越禁止變換車道線、未打方向燈等，最高可開罰8萬4千元。

警方全力展開緝捕行動，全案將依刑法公共危險罪、肇事逃逸致人死傷等罪嫌依法偵辦。

謝男逆向下交流道，撞傷女騎士落跑，警方追緝中。（民眾提供）

