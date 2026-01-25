孕期遭強吻受驚產下單腎嬰 女師求償男學員判賠10萬

開設藝術教育工作室的女教師，控訴男學員擅自抱她、吻額頭、還強拉手腕想強吻她，害懷孕5個月的她驚嚇安胎，並生出1名單腎嬰兒。（示意圖，記者王俊忠攝）

在台南地區開設藝術教育工作室的女碩士教師，控訴1名男學員於2024年1月初在教室擅自抱她、吻額頭、還強拉手腕想強吻她，害得已懷孕5個月的她驚嚇掙扎、腹痛出血需安胎，並生出1名單腎嬰兒，女師為此求償136萬元。一審法官審認女師生出單腎兒，未能舉證與男學員強制事件有關，僅判賠10萬元慰撫金。

女教師控訴，與余姓男學員是師生關係，2024年1月8日上午11點多，余男在她位於台南的教學空間裡擅自抱她、親吻額頭，還用強制力控制其手腕、企圖強吻，讓當時已懷孕5個月的她驚嚇掙扎、腹部疼痛出血安胎1週，長達2個月無法正常工作。這事也讓她對男學員產生恐懼、無法再接男學員課程，承受莫大精神壓力，導致她胎中孩子左腎發育不良，出生後是個單腎嬰兒。

請繼續往下閱讀...

女師計算醫療費、不能工作的損失、心理治療費、嬰兒未來醫療追蹤、照護費與精神慰撫金，要向余男求償136萬元。台南地院刑事簡易庭也認定余男犯行，依強制罪判他4月徒刑、得易科罰金。

對於高額求償，余男反駁說，案發後約6個月時間，他相繼到女師的教室上課15次，如女師真的身心受創，為何能容忍他繼續上課與見面？女師生出孩子單腎的狀況，應與基因有關，他無須負起賠償責任。

台南地院民事簡易庭依據刑事判決、認定余男確有侵害女師人格法益。女師主張因此生下單腎嬰兒，但法官說，胎兒在母體生長涉及基因、子宮環境、母體照護、營養攝取與胎盤功能等諸多因素，無法推認是某行為或因素導致，也難以排除是其他因素使得女師生下單腎嬰兒，難以證明單腎兒與余男的行為有因果關係存在，女師不得對這部分求償。

法官表示，女師其他部分的求償，同樣有舉證不足的問題，唯有余男對女師的擁抱、親吻等強制行為，侵害女師的人格法益，判余男須賠10萬元給女師；此案還可上訴。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆ ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆ 台南一名余姓男子涉對上課的碩士女教師擁抱、企圖強吻，台南地院判余男4月徒刑並須賠償10萬元慰撫金給女教師。（資料照，記者王俊忠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法