內幕》不滿藍只拿交流紅利 傳北京下通牒：統一後再無中華民國

中國國家主席習近平今年發表新年談話，再度強調中國將推動與台灣「統一」，並形容這是「時代潮流、不可阻擋」。（路透檔案照）

國民黨原訂月底赴中國重啟中斷9年的「國共論壇」，惟據了解，北京中央認為國民黨阻擋軍購等各項努力不夠到位，正採取「技術性延遲」，並具體要求國民黨，不能再迴避「統一後的制度安排」，不應該讓台灣民眾誤以為「統一」後還有「中華民國」政體的存在。國台辦官員甚至直接告訴國民黨，兩岸交流的目標是中國統一，國民黨不能只想靠兩岸交流拿紅利，卻在關鍵時刻只做「表面功夫」。

據北京方面權威消息，國民黨高層多次透過管道表達在農曆年前恢復「國共論壇」及安排「鄭習會」的強烈意願，然而，北京認為國民黨對阻擋軍購、確立「原汁原味九二共識」及推動有助「中國人認同」的各項努力不夠到位，要求先專注於雙方「足夠而深刻的互信」；並再提3項具體指標，包括1.25兆元軍購預算絕對不能通過，對台灣「統一後」的制度安排要有明確立場、不能模糊以對，以及絕對不能支持台美供應鏈合作。

據悉，儘管國民黨主席鄭麗文、副主席張榮恭陸續拋出「各表一中」、「原汁原味的九二共識」等論述，「對齊」中國2010年提出的「九二共識」內涵（各表一中），試圖以此為「互信」基礎，卻仍被北京打了回票。北京明確表示，國民黨從過去的「一中各表」轉向接近當年北京定義的「各表一中」，雖然意味著某種善意，但只是「致力於祖國統一的起點，而非終點」。

據透露，讓國民黨高層驚訝的是，北京這次不僅態度嚴肅，更直接點破國民黨長期以來的模糊策略，並具體要求「在未來的兩岸論述中，國民黨不能再迴避「統一後的制度安排」，更不應讓台灣民眾誤以為「統一」後還有「中華民國」這一與中華人民共和國對等的政體存在，國台辦官員甚至直言，兩岸交流的目標是中國統一，國民黨不能只想靠兩岸交流拿紅利，卻在關鍵時刻只做「表面功夫」。

