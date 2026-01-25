內幕》盯上台美關稅？北京逼藍推「二次西進」、阻斷台美供應鏈合作

台美關稅協議拍板，未料這項正面發展也被中方盯上。（取自美商務部長盧特尼克X）

我國爭取到美國對台關稅調降至15%不疊加及「232條款」最優惠待遇，沒想到這項正面發展也被北京盯上；據透露，北京以要求國民黨絕對不能支持與美國的供應鏈合作作為恢復「國共論壇」的條件之一，並要求拿出實際行動，推出台商「二次西進」作為重要的經濟政策綱領。

據北京方面權威消息，國民黨高層多次透過管道表達在農曆年前恢復「國共論壇」及安排「鄭習會」的強烈意願，然而，北京認為國民黨對阻擋軍購、確立「原汁原味九二共識」及推動有助「中國人認同」的各項努力不夠到位，要求先專注於雙方「足夠而深刻的互信」，並再提3項具體指標，包括1.25兆元軍購預算絕對不能通過，對台灣「統一後」的制度安排要有明確立場、不能模糊以對，以及絕對不能支持台美供應鏈合作。

值得注意的是，北京似乎還盯上近期的台美關稅談判，特別要求國民黨「絕對不能支持和美國的供應鏈合作」。消息人士指出，中國自2022年起，外資的直接投資雪崩式下降，其中台灣對於中國的直接投資也僅剩7%的史上新低，各國對於中國的高科技壁壘也因為各種理由越築越高。

據指出，北京透過台辦高層向國民黨表示，「台灣同美國在高科技上的合作越深，象徵與大陸的供應鏈越走越遠，這若經過制度性的安排，讓這樣合作更結構緊密，將大大降低大陸對台灣的影響力。」「國民黨應該具體地表達對這樣的趨勢的絕對反對，更應拿出實際行動，推動台商的『二次西進』，並以此作為重要的經濟政策綱領。」

據悉，在國台辦轉達相關北京態度之後，過去2週國民黨除了接續釋出將以「智庫交流」取代傳統形式的「國共論壇」以降低期望值，黨內高層也緊急研商對策，包括透過黨內重要大老名義，邀集黨團立委參加座談會，將北京立場「轉譯」為僅僅是「不同西方友盟觀點」，希望黨籍立委在杯葛軍購、反對台美供應鏈合作等議題上能有一致立場。

