女模離奇猝死 男友錄「嘴塞襪、窗簾綑綁」影片稱：她中邪了

台北市中山區去年11月發生一起26歲女模特兒在租屋處離奇猝死案件，案發前，同居林姓男友曾向房東傳送女模一段遭窗簾綑綁、嘴塞襪子的昏迷影像，卻表示「不用報案」，警方接獲房東通報趕抵時，女模已失去生命跡象，送醫不治，警方在屋內發現大量毒品咖啡包與安非他命，林男雖供稱因女友「中邪」才綑綁固定，但檢警對此說法存疑，目前還在調查釐清真相。

據了解，洪姓女模外型亮麗，從屏東北上打拚，與在酒店上班的34歲林姓男友，同住於龍江路巷內一處民宅，由於兩人積欠房東一筆房租，房東在去年11月19日傳訊給林男請他們離開，不願續租，沒想到林男當時卻跟房東表示自己在忙，還傳給房東一段洪女昏迷的影片。

由於該影片內容顯示一名女子意識不清，雙手被窗簾綑綁，嘴還塞襪子，房東擔心出意外，要他趕快報案，當時林男還說「不用報案」，房東驚覺事態嚴重立即報警。

警方到場後，房東表示租客林男告知其洪姓女友昏迷，員警察覺有異，立即進入室內查看，當下發現洪女躺臥於地上，疑似無生命跡象，立即通知119救護人員到場，並緊急送往醫院急救。

急救期間，林男帶同警方回租屋處釐清狀況，警方眼尖在垃圾桶中發現毒品咖啡包殘渣袋19包，並於桌上及廁所發現4支疑似摻有第三級毒品愷他命香菸，經檢驗毒品咖啡包呈現第二級毒品安非他命陽性反應，另香菸呈現第三級毒品愷他命陽性反應，皆依規定扣押。警方當場逮捕林男，警詢後依毒品危害防制條例移送偵辦。

檢警調閱監視器，發現兩人案發前一起返家，當時神情並無異狀，林男供稱因認為女友一直抽搐，很像「中邪」，才以此方式綑綁固定，檢警及法醫解剖相驗，證實死者體內有多重藥物致心因性休克死亡，目前全案除依毒品罪移送，針對洪女死因與男友是否涉及殺害，正由檢警深入釐清。

