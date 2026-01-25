為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    誤信投資騙術 竹科工程師遭詐1644萬

    2026/01/25 21:11 記者蔡彰盛／新竹報導
    誤信投資騙術，竹科工程師遭詐1644萬！（資料照）

    竹科工程師簡姓男子誤信詐騙集團投資幌子，連續在竹科外將現金面交給6名車手，總計被騙1644萬餘元，警方在歹徒面交時取信於他的偽造憑證收據上，從指紋比對出5名車手的身分，新竹地院依三人以上共同詐欺取財罪將5人判刑。

    法官調查，詐騙集團冒用名義偽造「投資公司」外派專員工作證及「投資公司現儲憑證收據」給車手蕭陽駿，並於112年11月20日依指示至位於新竹市金山集福宮旁，進入簡男小客車內，出示偽造工作證取信簡男，並收取100萬元現金。車手廖星雅於112年12月4日，配掛偽造工作證前往新竹市星巴克新竹日光門市，再向簡男收取100萬元現金。

    車手吳宜萱於112年12月11日在竹市星巴克新竹日光門市前，向簡男收取220萬元現金。車手鄭文瑜於113年1月12日在同處向簡男收取300萬元現金。車手于博安於113年1月30日在同處向簡男收取424萬8500元現金。

    此外還有1名真實姓名年籍不詳車手，向簡男收取500萬元，總計簡男被騙1644萬8500元，直到他發現遭詐騙後報警處理，並將蕭陽駿、于博安、鄭文瑜、廖星雅、吳宜萱分別簽名後交付的「永明投資股份有限公司現儲憑證收據」5份，交給警方扣押。

    警方在收據上採得指紋，經送刑事警察局鑑定結果，分別與廖星雅、吳宜萱、鄭文瑜、于博安、蕭陽駿指紋相符；檢察官核發拘票將5人拘提到案。

    刑事部分，法官將鄭文瑜依三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年8月、蕭陽駿1年4月、吳宜萱1年5月、于博安1年10月、廖星雅1年2月。民事部分，法官判各車手需如數賠償向簡男詐騙到手的金額。

