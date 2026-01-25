台中1280噸「屎尿水」排下水道民眾憂心 市府：進汙水廠不可能喝到

檢警去年查獲，蘇姓、吳姓業者勾結汙水下水道承包商，將高達1280噸的糞水排進台中汙水下水道。（警方提供）

台中蘇姓、吳姓業者，勾結汙水下水道承包商，將高達1280噸的糞水排進汙水下水道，民眾擔心影響環境，更憂心喝到糞水，台中市政府表示，經監控當時水質檢測，各項數據均符合環保標準，並未發現明顯影響，強調這些水肥最終會流進汙水處理廠，經處理後變成乾淨的水，而民眾的飲用水，與污水系統完全獨立，絕不可能喝到糞水。

台中市政府環保局表示，去年5月6日與檢警密切配合，派員會同檢警前往台中市北屯區仁美十二巷，當場查獲內政部國土管理署下水道分署的邱姓工程包商勾結民間水肥業者，將收受超過1千公噸的水肥和油污違法排入污水下水道，除移送法辦，並廢止兩家業者的廢棄物清除許可證及廢棄物專業技術人員合格證書。

請繼續往下閱讀...

民眾擔心上千噸的糞水排入下水道，是否影響環境？更擔心是否會喝到水肥汙水？

台中市環保局指出，經查污水下水道進流及出流都正常，污水處理廠每天可處理數十萬公噸廢水，整體環境不受影響。水利局也嚴密監控當日水資源回收中心放流水質檢測，各項數據均符合環保標準，並未發現明顯影響。

市府水利局解釋，水肥流入污水下水道後，會進入水資源中心的污水處理廠，經處理後變成乾淨的水，就算回收再利用，也僅限於澆灌道路花木或灑水車抑制揚塵，絕不作為飲用用途，市民日常飲用的自來水，是透過密閉式自來水管線輸送，與污水系統完全獨立，民眾不可能喝到污水，無須擔心。

市府水利局解釋，水肥流入污水下水道後，會進入水資源中心的污水處理廠，經處理後變成乾淨的水。（記者陳建志攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法