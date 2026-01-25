超Cue！哈士奇進香團進雲林北港 10多隻萌犬參拜義犬將軍

10多隻哈士奇組成「進香團」到北港義民廟參拜義犬將軍，讓在地民眾直呼「可愛極了」。（圖由民眾提供）

一般進香團都由人組成，但在「雲林縣定古蹟」北港義民廟，日前10多隻哈士奇與飼主，共同組成「哈士奇進香團」到廟內參拜「義犬將軍」，飼主更為哈士奇們祈福，獨特且有趣的毛小孩進香團也讓當地民眾嘖嘖稱奇，更直呼「可愛極了！」

北港義民廟奉祀清乾隆年間林爽文事件及清同治年間戴潮春事件中殉難的義民、忠犬，其中廟內的「義犬將軍」更是特色，相傳當地民眾凡是寵物走失、生病，都會前往參拜祈福保平安，因此近年來不少飼主都會慕名前往。此次「哈士奇進香團」由民眾自約發起，帶著10多隻哈士奇在廟城前聚集，壯觀的「哈士奇進香團」吸引不少當地民眾目光，紛紛拿起手機拍照紀念。

現場飼主牽起毛小孩的「雙手」膜拜，狗狗們更是此起彼落地發出「汪！汪！」讓民眾直呼「可愛極了」。飼主指出，第一次到北港義民廟參拜，由於自己飼養的毛小孩已10多歲，正值「老年期」，希望能夠為牠祈求身體平安；遠從台北南下的飼主表示，特地準備了狗罐頭參拜，希望義犬將軍能夠保佑自己心愛的寶貝。

義民廟總幹事杜易宸指出，北港義民廟是少數奉祀義犬將軍的宮廟，義犬將軍象徵忠義守護，也逐漸成為飼主為毛孩祈福的重要精神寄託，將推動「義犬將軍寵物燈」，讓信眾可依生活習慣選擇就近或線上點燈，一同為毛孩點亮平安與祝福。

廟方表示，近年「義犬將軍寵物燈」深受飼主支持，近年更出現不少飼主相揪同行，明年將評估團報方案，若飼主有意幫毛小孩點「義犬將軍寵物燈」，可至服務台或透過官方LINE辦理，亦可使用全國 7-ELEVEN ibon機台、或於「人生地圖平台」完成點燈流程。

