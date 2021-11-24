與疫共存不到1月！南韓單日增4116例 去年疫情爆發以來最高

南韓中央防疫對策本部今通報，截至0時新增4116例確診，不僅打破紀錄，也是首次衝破4000大關。（歐新社）

2021/11/24 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕南韓本月1日開始「與疫共存」防疫模式，18日通報3292例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診，創下去年1月20日境內爆發疫情以來最高。未料不到1週，中央防疫對策本部今通報，截至0時新增4116例確診，不僅打破紀錄，也是首次衝破4000大關；另有35人死亡，累計42萬5065例染疫、3363人死亡。

綜合韓媒報導，新增的4116例，境外移入僅佔28例，其他4088例全是社區感染，包括首都圈3125例、76.4%；其他地區963例、23.6%。重症患者部分，現有586例，比前1天增加37例，成為疫情爆發以來單日最高。至於疫苗接種情形，第1劑82.42%、第2劑79.13%。

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報導指出，南韓週一公布近1週疫情風險程度評估結果，全國為「高」水準，首都圈為「很高」、其他地區為「中等」。中央應急處置本部社會戰略組長孫映萊昨曾說，若疫情態勢持續惡化，政府將加大防疫力道，並考慮採取含應急計畫在內的多項措施。總統文在寅上週日也曾坦言，疫苗接種率提升，導致防疫意識鬆懈令人擔憂。

報導提到，總理金富謙今直言，南韓正在審查是否應進入下一階段的時刻，但情況「比預期還糟」、「我們的逐漸恢復日常生活遇上第1道阻礙」，尤其是在首都地區，要求衛生當局加強遏制措施，包括替年長者施打加強針、更為有效地管理病床使用。

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