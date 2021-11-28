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    研擬強化防疫！ 南韓增3928例確診 死亡、重症數再飆新高

    南韓武肺疫情延燒不止，死亡、重症病例數連日飆出新高，政府29日將公布最新防疫措施。（歐新社）

    南韓武肺疫情延燒不止，死亡、重症病例數連日飆出新高，政府29日將公布最新防疫措施。（歐新社）

    2021/11/28 12:46

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓本月改採「與疫共存」模式後，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒不止，日增確診病例一連數天逼近甚至飆破4千例，昨（27日）再增3928人染疫，死亡人數及重症病例數更雙雙改寫單日新高。

    綜合韓媒報導，南韓27日新增3928例武肺確診、56例病歿，其中3893例為本土個案、35例為境外移入；雖新增病例數因週末檢測數量減少而微幅下降，但仍已創下週六通報的最高紀錄。

    報導指出，重症患者數較前1天增加13例至647人，與病歿人數同創單日新高。據悉，南韓首都圈的重症病床使用率已達到85.4％，其中首爾使用率攀升至86.1%，京畿道及仁川地區則分別為85.2%及83.5%。

    有鑑於該國死亡人數、重症病例數連創新高，政府今（28日）將開會評估疫情危險程度並擬定應對方案，預計29日公佈最新防疫強化措施。

    據報導，南韓迄今累計44萬896例確診、3548例病歿；首劑疫苗接種率為82.8%，完整疫苗接種率達到79.7%。

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