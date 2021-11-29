南韓暫緩第二階段鬆綁改4週特別防疫 文在寅：打3劑才算完整接種

南韓總統文在寅29日宣布，暫緩原定12月中推行的第二階段防疫鬆綁措施，未來4週採行特別防疫對策。（歐新社）

2021/11/29 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕南韓11月起啟動「分階段恢復日常」的全新防疫模式，原定12月中進入第二階段鬆綁，無奈境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例不斷攀升，加上Omicron變異株擴散，總統文在寅29日宣布暫緩恢復日常措施，今起實行為期4週的特別防疫對策。

根據《韓聯社》報導，南韓總統文在寅今（29日）在疫情特別防控會議上指出，由於國內的新增確診、重症及死亡病例皆呈增加趨勢，感染蔓延情勢超出預期，當局決議暫緩進入「恢復日常生活」第二階段，未來4週實施特別防疫措施。

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文在寅表示，擴大第3劑疫苗接種乃防疫當務之急，更稱接下來應將施打3劑視為完整接種的標準，而非所謂的「加強免疫」。另也必須加速12至17歲族群的接種進度，進一步研議5至12歲兒童的接種計畫。

此外，南韓政府積極爭取將原定明年2月進口的武肺口服藥提前至年底前交貨，同時為患者提供國產抗體治療藥物。

針對最新變種病毒「Omicron」引發的疫情，文在寅強調，必須啟動更嚴密的對策防堵變異株入侵，並將人力投入流行病學調查及現場檢疫工作。

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