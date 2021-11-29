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    南韓新增確診3309例 打破週末確診人數最高紀錄

    南韓本月開始實施「與疫共存」模式後，國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診數持續攀升，連續單日新增確診數突破4千例後，昨單日確診數下降至3309例，目前重症病例連續6日超過600例。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

    南韓本月開始實施「與疫共存」模式後，國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診數持續攀升，連續單日新增確診數突破4千例後，昨單日確診數下降至3309例，目前重症病例連續6日超過600例。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

    2021/11/29 10:37

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓本月開始實施「與疫共存」模式後，國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診數持續攀升，連續單日新增確診數突破4千例後，昨單日確診數下降至3309例，目前重症病例連續6日超過600例。

    根據《韓聯社》報導，截至今日凌晨0時，昨新增3309例確診，死亡32例，其中3286例為本土社區感染，境外輸入有23例，現有重症患者達629例，迄今連續6日重症病例超過600例；全國總確診數為44萬4200例、累計死亡人數達3580例。

    新型變種病毒「Omicron」來勢洶洶，引起全球各國關注，南韓總統文在寅今將與相關部門召開疫情檢查會議，評估這4週以來轉入「分階段恢復日常生活」的國內疫情狀況，並討論未來疫情措施。

    據悉，儘管相較前1日單日確診數減少619例，但卻創下週末確診人數的最高紀錄。

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