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    武漢肺炎》病床告急！南韓首都圈重症病床使用率已達83.9％

    截至24日下午5點，南韓全國武漢肺炎的重症病床使用率達69.4%，首都圈為83.3%。（歐新社）

    截至24日下午5點，南韓全國武漢肺炎的重症病床使用率達69.4%，首都圈為83.3%。（歐新社）

    2021/11/25 18:13

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓保健福祉部中央應急處置本部今（25日）指出，首都圈的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）重症病患病床使用率已達到83.9%，695張病床中用了583張，剩下112張可用。

    《韓聯社》報導，首爾地區的病床使用率最高，為85.5%（345張病床用了295張，剩50張），其次是京畿道82.7%（271張中剩47張）和仁川81%（79張中剩15張）。

    首爾主要大醫院的武漢肺炎患者病房也所剩不多。本部社會戰略組組長孫映萊表示，各醫院已經按照政府先前下達的兩項命令，在可承受範圍內最大限度地確保重症病床，預計難以在現有的命令上再有突破，孫映萊還說，其實病床等物資擴充並不困難，但專業醫護人員和管理體系方面有局限性。

    截至前一天（24日）下午5點，南韓全國武漢肺炎的重症病床使用率達69.4%，首都圈為83.3%。另外，用於無症狀或輕症的隔離中心，啟動率達60.3%，首都圈為69.9%。另有6326例患者在居家治療，大多集中在首都圈地區（首爾3130例、京畿2460例、仁川298例）。

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