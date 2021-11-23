南韓光靠疫苗壓不住！「突破性肺炎」案例激增 重症病房告急

南韓疫情升溫病床不足，首爾一家醫院建貨櫃病房應急。（美聯社）

2021/11/23 18:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓兩劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種率已經突破7成，成年人完整接種率更近9成，因此11月起啟動「分階段恢復日常」的全新防疫模式，詎料單日新增病例與重症患者數卻不斷創新高，可能受「疫苗效果下降」、「氣溫降低」等影響，突破性感染患者惡化成肺炎重症的比例大增，導致死亡率上升、病床短缺問題加劇。

《韓聯社》報導，截至23日零時，目前重症患者達549例，創下歷史新高。重症患者床位使用率達69%，首都圈為83%。傳染病定點醫院床位使用率達66.5%，其中首都圈77.5%，非首都圈56.9%。南韓中央應急處置本部強調，若疫情繼續惡化，政府將考慮採取應急計畫等多項措施，加大防疫力道。

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《中央日報》指出，首爾大學附屬醫院重症病房和普通隔離病床在本月中旬已經爆滿，其中不少是完成疫苗接種後確診的突破感染患者，以11月1日~17日為例，該院普通隔離病床12名患者中有5人、重症病房的18人中有11人。這些突破感染患者（16人）中，有14人的病情發展成肺炎，佔該院收治的武肺住院患者總數（30人）的47%。

首爾大學附屬醫院感染內科教授吳明燉表示，9月份該院住院患者中幾乎沒有突破性肺炎患者，10月份47名住院患者中有8人（17%）轉為突破性肺炎，但11月以來，突破感染患者中惡化成肺炎的比例升高，應把這部分患者歸類為「突破性肺炎」患者，並對其進行「集中管理」。

吳明燉提醒，高風險族群一旦患上突破性肺炎並繼續惡化，就需要接受人工呼吸器治療，死亡風險大增，「本月死亡人數增加與突破性肺炎患者數量增加不無相關」。

他還表示，人們以為接種完疫苗還沒過6個月，就不用戴口罩，即使感染也不會被送到重症監護室，但情況並沒有那麼簡單，老人如果有基礎疾病，疫苗免疫力本身就不高，患上突破性肺炎的風險也會增加。

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