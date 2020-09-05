武漢肺炎》南韓再增168例 首爾市只剩5張重症病房空床

南韓防疫單位今日公告，4日增加168例確診，為連續第3日保持在200例以下。圖為首爾市一間醫院外，工作人員請入院者填寫入院資料情況。（路透）

2020-09-05 11:32:29

〔即時新聞／綜合報導〕受「愛第一教會」案與光化門集會案影響，南韓境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒；據南韓防疫單位今日公告，4日增加168例確診，為連續第3日保持在200例以下，不過防疫單位示警，現在並非可放鬆警戒的時刻。受境內各地集體感染案影響，南韓4日新增病例仍以本土病例為最大宗，而首都圈同時也面臨重症病床極度緊張的局面，據3日統計，首爾市內重症病床僅剩5張空床。

據《韓聯社》引述南韓中央防疫對策本部統計，南韓4日新增168例確診病例、2例死亡病例，累計確診病例數達2萬1010例，累計死亡病例達333例；4日為連續第3日單日新增病例維持在200例以下，但防疫對策本部也提出警告，現在還未到能放鬆警戒的時刻。新增病例中，10例為境外移入病例，158例為本土病例，首都圈部分為首爾市51例、京畿道47例和仁川市14例。

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截至4日中午12時統計，「愛第一教會」案相關病例累計來到1152例，8月15日光化門廣場集會相關病例則累計473例。除此2案，南韓各地也有集體感染案持續發酵，相關病例仍在增加；首爾市2間醫療機構集體感染案累計相關病例已逾20例，京畿道一酒吧和一兒童圖書公司出現集體感染情況，忠清南道一泡菜工廠也有逾20例篩檢陽性。

首都圈接連爆發大型集體感染案，使醫療系統面臨沉重壓迫；根據南韓中央應急處置本部和首爾市昨日公開統計，截至3日時，首爾市區內187張武漢肺炎重症加護病房僅剩5張空床，其中只有2張病床能立刻投入使用。除此之外，京畿道和仁川市的重症病床也分別只剩下3張和1張，首都圈面臨極度短缺重症床位的情況。

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