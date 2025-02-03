當面嗆聲賴清德 廈門台商葉永松遭起底曾參與統戰活動

廈門台商協會副會長葉永松突然起身向賴清德喊話。（記者方賓照攝）

2025/02/03 15:21

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今出席「2025中國台商春節活動」，致詞後遭廈門台商協會副會長葉永松嗆聲「當家不要鬧事」、稱不希望大罷免勞民傷財；葉永松近年積極在中國擴展事業版圖，並曾出席中國統戰單位主辦的工商活動，其所屬協會也曾被國防安全研究院報告點名，疑似配合中國進行對台工作，兩岸人士懷疑，葉「嗆賴」恐是刻意安排，意圖對賴潑髒水、輸出北京政府與藍白論述。

據了解，葉永松是廈門晶邦大酒店董事長、廈門台聚企業管理有限公司執行董事，積極在中拓展事業版圖、多次發表親中言論，甚至曾參與中國統戰單位舉辦的台商活動等。2019年葉永松出席致公黨廈門市委專職副主委主辦的「民主監督工作座談會」，以「落實惠台政策，實施融合發展」為主軸，討論對台工作細節；當時廈門當地報紙鷺風報刊載：「與會台商踴躍發言，一致認為習近平總書記一直以來關心關懷台胞台商台企，中央及省市各級惠台政策讓廣大台胞受益受惠，台胞們深受感動深表感謝」

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經查，2024年葉永松前往蘭州，出席中國市委統戰部、市工商聯等單位主辦的「慶陽市招商引資計畫推介會暨簽約儀式」和「算力賦能數位經濟發展專題會」活動；以「台聚企业管理有限公司董事长叶永松」為搜尋關鍵字，可以發現這幾年葉永松足跡遍佈中國淮安區、安徽區、吉安市、慶陽市、漣水縣等地，進行考察現地或參加產業發展推介會等，著力甚深，不難與中國政府關係相當緊密。

除此之外，國防安全研究院在2019年報告中，也曾點名葉永松所屬的「廈門台商協會」，疑似配合中國進行對台工作，當時適逢台灣總統大選，國防院「近期中共透過台商組織對台統戰之觀察」報告指出，台企聯（全國臺灣同胞投資企業聯誼會）與各地「台灣同胞投資企業協會」聯合舉辦各種鼓勵台商返鄉投票活動。

相關報告顯示，台企聯長期受國務院台灣事務辦公室和中國民政部的監督指導，國台辦官員也介入台企聯日常運作，官方色彩濃厚，當時「廈門台商協會」也配合台企聯，舉辦「廈門台商協會返鄉投票大會」，預計動員5千人返鄉投票；當時的國防安全研究院報告認為，相關做法很難不讓人聯想，國台辦在背後進行指導，透過台企聯與台商協會合作，企圖影響台灣政局。

兩岸人士認為，從廈門台商協會到葉永松本人，相關紀錄都指出其與中國政界關係相當緊密，葉永松今對賴清德的「嗆聲」行為，令人懷疑是經過安排、刻意為之，一來對賴清德貼標籤、潑髒水，二來則以在地協力者之姿，協助輸出北京政府與藍白兩黨的論述，意圖十分明顯。

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