為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    寒流發威！新北今7.2度 4縣市大雨特報、15縣市低溫特報

    今天（4日）受寒流影響，各地天氣寒冷，氣溫明顯偏低，氣象署對15縣市發布低溫特報，其中苗栗以北等7縣市亮橙燈，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。另受東北風影響，氣象署也對北北基宜等4縣市發布大雨特報。（資料照）

    今天（4日）受寒流影響，各地天氣寒冷，氣溫明顯偏低，氣象署對15縣市發布低溫特報，其中苗栗以北等7縣市亮橙燈，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。另受東北風影響，氣象署也對北北基宜等4縣市發布大雨特報。（資料照）

    2025/02/04 07:04

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（4日）受寒流影響，各地天氣寒冷，氣溫明顯偏低，氣象署對15縣市發布低溫特報，其中苗栗以北等7縣市亮橙燈，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。另受東北風影響，今日基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，氣象署也對北北基宜等4縣市發布大雨特報。

    氣象署指出，今晨本島平地最低溫在新北市五股區僅7.2度，連江縣南竿鄉則是7.8度。另外苗栗三灣鄉7.8度、桃園市楊梅區8.3度、新竹縣湖口鄉8.6度，另外金門、基隆、台北、台中、新竹市等縣市今晨也都出現10度以下低溫，總計有10縣市。

    今日天氣方面，夜晚清晨北台灣及金門低溫9至11度，中南部地區及澎湖低溫10至14度，其中中部以北、宜蘭、花蓮及金門有局部10度以下低溫的機率，馬祖整天氣溫6至11度，白天北部、宜蘭、花蓮及金門、澎湖高溫14至16度，中南部及台東高溫約17至20度。今日上午預計乾冷空氣抵達後，北台灣地區、中南部平地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣，但花東地區及中南部山區明天仍有局部短暫雨。

    沿海天氣方面，由於東北風明顯偏強，氣象署也對桃園以南等13縣市發布陸上強風特報。另外基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

    空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，影響程度視降雨情況及上游污染物累積而有所變化，中南部地區位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級

    未來天氣方面，週三受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷；華南雲雨區東移，水氣增加轉濕冷，中部以北及東北部地區轉為有局部短暫雨，東部、東南部地區有局部短暫雨，南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

    週四至週五白天強烈大陸冷氣團稍減弱，但雲多水氣多，各地天氣仍較涼，受華南雲雨區東移影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，中部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

    週五晚至週六另一強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

    下週日至下週一清晨另一強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，2/10白天強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    10 ~ 16 11 ~ 18 14 ~ 19 12 ~ 16

    今天（4日）受寒流影響，各地天氣寒冷，氣溫明顯偏低，氣象署對15縣市發布低溫特報，其中苗栗以北等7縣市亮橙燈，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。（圖擷取自中央氣象署）

    今天（4日）受寒流影響，各地天氣寒冷，氣溫明顯偏低，氣象署對15縣市發布低溫特報，其中苗栗以北等7縣市亮橙燈，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播