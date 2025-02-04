寒流發威！新北今7.2度 4縣市大雨特報、15縣市低溫特報

今天（4日）受寒流影響，各地天氣寒冷，氣溫明顯偏低，氣象署對15縣市發布低溫特報，其中苗栗以北等7縣市亮橙燈，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。另受東北風影響，氣象署也對北北基宜等4縣市發布大雨特報。（資料照）

2025/02/04 07:04

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（4日）受寒流影響，各地天氣寒冷，氣溫明顯偏低，氣象署對15縣市發布低溫特報，其中苗栗以北等7縣市亮橙燈，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。另受東北風影響，今日基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，氣象署也對北北基宜等4縣市發布大雨特報。

氣象署指出，今晨本島平地最低溫在新北市五股區僅7.2度，連江縣南竿鄉則是7.8度。另外苗栗三灣鄉7.8度、桃園市楊梅區8.3度、新竹縣湖口鄉8.6度，另外金門、基隆、台北、台中、新竹市等縣市今晨也都出現10度以下低溫，總計有10縣市。

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今日天氣方面，夜晚清晨北台灣及金門低溫9至11度，中南部地區及澎湖低溫10至14度，其中中部以北、宜蘭、花蓮及金門有局部10度以下低溫的機率，馬祖整天氣溫6至11度，白天北部、宜蘭、花蓮及金門、澎湖高溫14至16度，中南部及台東高溫約17至20度。今日上午預計乾冷空氣抵達後，北台灣地區、中南部平地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣，但花東地區及中南部山區明天仍有局部短暫雨。

沿海天氣方面，由於東北風明顯偏強，氣象署也對桃園以南等13縣市發布陸上強風特報。另外基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，影響程度視降雨情況及上游污染物累積而有所變化，中南部地區位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級

未來天氣方面，週三受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷；華南雲雨區東移，水氣增加轉濕冷，中部以北及東北部地區轉為有局部短暫雨，東部、東南部地區有局部短暫雨，南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

週四至週五白天強烈大陸冷氣團稍減弱，但雲多水氣多，各地天氣仍較涼，受華南雲雨區東移影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，中部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

週五晚至週六另一強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下週日至下週一清晨另一強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，2/10白天強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 10 ~ 16 11 ~ 18 14 ~ 19 12 ~ 16

今天（4日）受寒流影響，各地天氣寒冷，氣溫明顯偏低，氣象署對15縣市發布低溫特報，其中苗栗以北等7縣市亮橙燈，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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