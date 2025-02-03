北市罷藍委團體拚送件 大安強強滾：備好LED卡車衝連署

罷免立委賴士葆「文山退葆」志工團隊約60人，約8成都是女性，包含許多媽媽和上班族。（文山退葆團隊提供）

2025/02/03 22:59

〔記者林承鴻／台北報導〕全國18個罷免國民黨立委的團體今（3）日到中選會送交第一階段提議書，其中有台北市立委王鴻薇及李彥秀，而罷免北市國民黨立委羅智強、徐巧芯及賴士葆團隊均表示仍在造冊整理，會趕在選罷法修法新制上路前送件。

「大安強強滾」連署已達一階數倍 估成功國宅周邊5%民眾連署

罷免羅智強團隊「大安強強滾」於臉書發文表示，團隊已經協尋羅智強太久，始終都被不讀不回還被狠刪留言，他們準備好了LED卡車及大台，希望羅智強能親自去看看他們到底是不是民進黨側翼。志工周先生表示，過年有很多從美國、英國、澳洲等國回來的民眾連署，目前連署數量已達第1階段門檻數倍，這週將舉辦多場活動衝高連署數，預計下週送出一階提議書。

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周先生說，大安區並非仇恨值最高的區域，但固定連署點加限時連署站每天收件份數卻超過預期許多，團隊更估算成功國宅和周邊深藍選區已有約4至5%民眾連署，連署民眾從剛滿20歲到100歲人瑞都有，且橫跨各種職業。周先生指出，軍公教比例頗高，對藍白大刪預算造成的影響非常有感，他們認為不論老小、職業，大家都會被影響到。

「大安強強滾」批評，羅智強總共簽了13個民主倒退法案與去年底的3大惡法，加上當議員時任期未滿就落跑，一下要選總統一下要選桃園市長，發現沒有他的局之後又回來大安區選立委，但選上立委也鮮少看到他在地方做選民服務，服務處也時常找不到人，因此要罷免他。

「剷除黑芯」已收1.1萬份連署 批徐問政和個人品德都有重大瑕疵

罷免徐巧芯團隊「剷除黑芯」發言人陳先生表示，已收到1.1萬份連署，因希望送出的每一份都是合格的，因此延後送件時間。團隊二階目標為3萬份，過年期間仍持續有民眾出門連署，每天的固定連署點加起來都有2、300件，一定會趕在罷免新制上路前送件，會持續關注立法院狀況。

「剷除黑芯」指出，徐巧芯在立法院比中指、罵髒話，惹怒很多長輩，認為她沒禮貌，團隊也批評徐缺乏國防專業又投票支持削弱國防預算，無論是問政質詢專業或個人品德都有重大瑕疵，沒有資格代表松信區選民，是不適任的民意代表。

「文山退葆」下週送件 志工8成女性互相支援

罷免賴士葆團隊「文山退葆」發言人羽軒表示，目前團隊正朝著第2階段3萬份的目標邁進，進度穩定，目前還在造冊整理，預計於2月6日送件第1階段提議書。春節期間團隊每天都有舉辦快閃連署活動，連署數量穩定增加，沒有因為返鄉潮就沒人。

羽軒說，文山退葆志工團隊約60人，約8成都是女性，包含許多媽媽和上班族，雖然幾乎每天都會遇到有民眾情緒激動嗆聲挑釁或試圖干擾連署活動，但成員並未因此害怕，都勇敢站出來，警察也會協助維護秩序。羽軒指出，言語挑釁的大多是長輩，多半以擋路或很吵為由，不是直接反對罷免活動。

文山退葆團隊批評，賴士葆作為區域立委，2024選舉所提的7個政見連一個都沒有針對文山區及南中正，賴擔任立委超過16年從沒有為地方實際推動任何建設，或爭取更進步、便利的大眾交通工具，只會操弄群眾對兩岸戰爭的恐懼，未幫助提升地方選民生活品質。

罷免立委徐巧芯「剷除黑芯」1日在慈惠堂發送春聯。（剷除黑芯團隊提供）

罷免立委羅智強「大安強強滾」團隊曬出第一階段提議書造冊完畢照片，1冊共100張連署書。（大安強強滾團隊提供）

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