02/04 各報重點新聞一覽

全台罷團昨赴中選會遞送第一階段罷免提議書，反共護台聯盟指出，每團份數都比門檻多1.5倍以上，第一階段合計已超過10萬份連署書。（記者塗建榮攝）

2025/02/04 06:37

自由時報

大罷免啟動 首波19藍委 罷免新竹市長高虹安 一併送件

本屆立委二月一日就職滿週年，昨為新春開工首日，共十九個團體在「選罷法修正案」生效前，趕赴中選會遞送第一階段罷免提議書，其中罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁的團體「微光花蓮」率先送件，盼由花蓮開第一槍帶起全台罷免潮。參與的反共護台聯盟說，每團份數都比門檻多出一．五倍以上，合計已超過十萬份連署書。

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美卿魯比歐促立即縮減中國影響力 巴拿馬宣布退出一帶一路

美國國務卿魯比歐二日與巴拿馬總統穆里諾舉行會談，呼籲巴國立即縮減中國對巴拿馬運河地區的影響力，否則美國總統川普將採取「必要措施」。穆里諾在會後做出重大政策轉向，表明將退出中國的「一帶一路」倡議，並會探討提前終止的可能性。

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流感襲台 單週就醫恐飆18萬人次 公費流感疫苗 有20萬劑可利用

藝人大Ｓ赴日旅遊罹患流感併發肺炎不幸離世，震驚各界。國內流感疫情將迎來高峰，疾管署原估單週類流感門急診上看十五萬人次，昨修至恐達十八萬人次，提醒公費流感疫苗剩約廿萬劑可利用，擴大公費流感抗病毒藥劑使用也持續到二月底。

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聯合報

台商喊話總統當家不鬧事 籲「不要大罷免」

在民進黨立法院黨團總召柯建銘鼓動「大罷免」之際，賴清德總統昨天首度出席大陸台商春節活動，在致詞結束後，廈門台商協會副會長葉永松起身對賴大喊「當家不鬧事」、「反對大罷免」。

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陽光行動／地方創生砸百億 成效待驗

新一波的地方創生三點○計畫自今年展開，為期四年的「打造永續共生好地方創生計畫」，將再投入六十億元。前後加起來，官方推動地方創生已經六年、投入金額超過百億元，估計一千五百名二十到四十歲的青年正在行動實踐的路上，到了該檢驗成效的時刻。

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中國時報

大S日本驟逝 流感拉警報

徐熙媛（大S）驚傳過世！胞妹徐熙娣（小S）3日證實，大S因流感併發肺炎，2日清晨病逝於東京的醫院，享年48歲。名人驟逝引發台灣人搶打流感疫苗，由於日本高居國人赴外旅遊首位，是否造成流感疫情擴散，備受關注。疾管署表示，春節前一周類流感門急診數已飆破16萬人次，創下10年同期新高，本周與下周仍會持續上升，恐上看16至18萬人次。

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巴拿馬宣布退出大陸一帶一路

美國總統川普揚言收回巴拿馬運河後，美國務卿盧比歐上任後的第一次出訪，首站抵達巴拿馬。2日，盧比歐與巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）進行2小時會談，要求立即降低中國對巴拿馬運河的控制，否則華府將祭報復措施。穆里諾會後宣示，巴拿馬將退出與中國的《一帶一路》倡議，並將研擬提前終止備忘錄的可能性。

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美國國務卿魯比歐（右）二日與巴拿馬總統穆里諾會談，穆里諾在會後做出重大政策轉向，表明將退出中國的「一帶一路」倡議。（法新社）

國內流感疫情將迎來高峰，單週類流感門急診疾管署上修恐達18萬人次，提醒公費流感疫苗剩約廿萬劑可利用。（記者羅國嘉攝）

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