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    氣溫直直落 合歡山深夜下雪霰

    合歡山3日深夜11點多下雪霰，停在合歡山遊客中心停車場的汽車被冰雪覆蓋。（圖擷自「臺灣追雪團「臉書社團）

    合歡山3日深夜11點多下雪霰，停在合歡山遊客中心停車場的汽車被冰雪覆蓋。（圖擷自「臺灣追雪團「臉書社團）

    2025/02/04 00:35

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕受到強烈大陸冷氣團影響，氣溫明顯下滑轉冷，合歡山3日深夜11點多開始下雪霰，多名在合歡山上過夜的追雪遊客等到冰霰夾雪，紛紛拍下影片、照片上傳臉書分享，網友表示「羨慕」，有網友則建議「再等等，就會等到下雪」。

    繼大年初三凌晨下雪霰，強烈冷氣團再度襲台，且夾帶著水氣，合歡山3日深夜11點多開始下雪霰，包括武嶺、松雪樓、合歡山莊等地都陸續有遊客拍到雪霰啪啪啪地落下，很快的白色冰霜就覆蓋車頂、樓梯、欄杆。

    大年初四、初五中部地區民眾享受兩天的好天氣，2月3日開工日冷氣團發威，氣溫直直落，前幾波下雪沒有跟上的遊客，有人3日衝合歡山，等待凌晨能與雪相見。

    提前上山追雪的遊客，在3日深夜11點多聽到車頂上發出啪啪啪的聲音，走出一看發現是下冰霰夾雪，且下得很大，冒著寒風等雪的遊客非常開心，拿出手機拍下雪霰降下的動態景致，並在「臺灣追雪團」臉書社團分享，深夜還未睡覺的網友都說「好幸運！」，有網友則認為，氣溫持續下降，應該再等等，就能看到下雪。

    合歡山松雪樓周邊3日深夜下起冰霰，樓梯、欄杆都染白。（圖擷自@臺灣追雪團」臉書社團）

    合歡山松雪樓周邊3日深夜下起冰霰，樓梯、欄杆都染白。（圖擷自@臺灣追雪團」臉書社團）

    合歡山3日深夜下雪霰。（圖擷自@臺灣追雪團」臉書社團）

    合歡山3日深夜下雪霰。（圖擷自@臺灣追雪團」臉書社團）

    合歡山3日深夜11點多下冰霰夾雪。圖擷自「臺灣追雪團」臉書社團）

    合歡山3日深夜11點多下冰霰夾雪。圖擷自「臺灣追雪團」臉書社團）

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