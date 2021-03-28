武漢肺炎》平平都是科興疫苗...香港傳10死 中國全無嚴重副作用

香港民眾接種中國科興武肺疫苗後，已傳出10宗死亡案例。圖為香港特首林鄭月娥22日在港府總部施打科興疫苗第二劑。（彭博資料照）

2021/03/28 22:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港28日通報第10宗接種中國科興（Sinovac）武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗後的死亡個案；與此同時，中國國家衞健委高調公布，全國接種武肺疫苗已超過一億劑次，卻沒有通報任何一起嚴重副作用的案例。

香港近日大規模為民眾施打科興疫苗，然而過程狀況頻傳，至今已有10人接種該款疫苗後死亡，並有2人出現面癱（顏面神經麻痺）等副作用。香港衞生署28日通告的死亡案例，是一名62歲男性，3月7日接種科興疫苗，在接種後停留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄，卻於27日上午上班期間被發現失去知覺，送醫急救不治。

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香港衞生署強調，死者本身患有高血壓、高血脂症、空腹血糖異常及肥胖，確切死因，有待進一步分析報告。

另一方面，中國國家衞健委28日公布全國接種武肺疫苗已超過一億劑次，並宣稱疫苗產生的抗體水平最少有6個月。

至於科興疫苗對南非病毒株的抗體水平比對武漢病毒株則下降兩倍，被中媒問到科興疫苗的第三期臨床數據和論文何時發表，科興表示，巴西研究數據量大，整理和分析需時，會和各地研究人員合作盡快發表。

巴西此前於1月公佈的數據顯示，科興疫苗有效率只有50.4%，遠低於國際間其他主要疫苗。

儘管包括智利、土耳其及巴西等國，施打中國製疫苗以來，確診人數反而急升，且副作用頻傳，中國施打超過一億劑，卻沒有通報一起嚴重副作用的案例，而且網路上有關接種疫苗出現不良反應的發文，均被迅速刪除。

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